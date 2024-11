IND vs AUS: पर्थ में कंगारू बल्लेबाज बेहाल, बुमराह-सिराज ने तोड़ी ऑस्ट्रेलिया की कमर, झटके 6 विकेट, भारत जीत के करीब...

Highlights IND vs AUS: पर्थ में कंगारू बल्लेबाज बेहाल IND vs AUS: बुमराह-सिराज ने तोड़ी ऑस्ट्रेलिया की कमर, झटके 6 विकेट, भारत जीत के करीब...

टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी को पूरी तरह से अपनी घातक गेंदबाजी से तबाह कर दिया है, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाए हैं और मोहम्मद सिराज ने भी 3 विकेट लिए हैं। मोहम्मद सिराज ने सुबह के सत्र में शानदार गेंदबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और खराब फॉर्म से जूझ रहे स्टीव स्मिथ को पवेलियन भेजा जिससे भारत के 534 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन लंच तक 104 रन तक पांच विकेट गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया ने दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 12 रन से की और जल्द ही ख्वाजा (04) का विकेट गंवा दिया जो सिराज की गेंद को पुल करने की कोशिश मे हवा में लहरा गए और आईपीएल की नीलामी में 27 करोड़ रुपये में बिके विकेटकीपर ऋषभ पंत ने आसान कैच लपका। पिछले कुछ समय से भारत को लगातार परेशान करते आ रहे ट्रेविस हेड (नाबाद 63, 72 गेंद) और स्मिथ (17) ने पांचवें विकेट के लिए 62 रन जोड़कर विकेटों के पतन पर विराम लगाया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में खराब प्रदर्शन करने वाले सिराज ने हालांकि असमान उछाल वाली पिच पर बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। स्मिथ ने सिराज की अच्छी लेंथ से मूव होती गेंद पर विकेटकीपर पंत को कैच थमाया। स्मिथ और मार्नस लाबुशेन मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं जो मेजबान टीम ने चिंता का विषय है। हेड हालांकि टूटती हुई पिच पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और कमजोर गेंद पर रन बनाने का कोई मौका नहीं चूक रहे। हेड ने सिराज की गेंद को विकेकीपर के सिर के ऊपर से चार रन के लिए भेजकर सिर्फ 63 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। लंच के समय मिशेल मार्श पांच रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए अब भी 307 रन की दरकार है।

