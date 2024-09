Ishan Kishan Duleep Trophy: 300 दिन के बाद धमाकेदार वापसी!, 126 गेंद 111 रन, 14 चौके और 3 छक्के, देखें वीडियो

Highlights Ishan Kishan Duleep Trophy: इशान किशन ने 126 गेंद में 14 चौकों और तीन छक्कों से 111 रन की पारी खेली। Ishan Kishan Duleep Trophy: भारत डी टीम में थे लेकिन ग्रोइन की चोट के कारण दलीप ट्रॉफी के पहले दौर में नहीं खेल पाए। Ishan Kishan Duleep Trophy: संजू सैमसन को भारत डी टीम में शामिल किया गया था जिसके बाद किशन को सी टीम में जगह मिली।

Ishan Kishan Duleep Trophy: यह एक ऐसी पारी थी, जिसने भारतीय क्रिकेट में हलचल मचा दी। इशान किशन ने 300 दिन के बाद शानदार वापसी की। 126 गेंद में 111 रन की पारी खेली। जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। किशन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक साल से भी अधिक समय बाद जोरदार वापसी करते हुए शतक जड़ा जिससे भारत सी ने बृहस्पतिवार को यहां दलीप ट्रॉफी मैच में भारत बी के खिलाफ पांच विकेट पर 357 रन बनाए। किशन ने 126 गेंद में 14 चौकों और तीन छक्कों से 111 रन की पारी खेली।

भारत सी ने इससे पहले अच्छी शुरुआत के बाद सलामी बल्लेबाजों रजत पाटीदार (40) और बी साई सुदर्शन (43) के विकेट जल्दी-जल्दी गंवाए जिससे उसका स्कोर दो विकेट पर 97 रन हो गया। किशन ने इस मुकाबले के साथ अपनी फिटनेस भी साबित की। वह शुरुआत में भारत डी टीम में थे लेकिन ग्रोइन की चोट के कारण दलीप ट्रॉफी के पहले दौर में नहीं खेल पाए।

किशन के विकल्प के तौर पर संजू सैमसन को भारत डी टीम में शामिल किया गया था जिसके बाद किशन को सी टीम में जगह मिली। मैच की शुरुआत में ही भारत सी को झटका लगा जब कप्तान रुतुराज गायकवाड़ सिर्फ दो गेंद का सामना करने के बाद टखने की चोट के कारण वापस लौट गए।

गायकवाड़ की फिटनेस को लेकर चिंताएं हालांकि उस समय दूर हो गईं जब वह किशन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे। दिन का खेल खत्म होने पर गायकवाड़ 50 गेंद में सात चौकों और दो छक्कों से 46 रन बनाकर खेल रहे थे। मानव सुतार आठ रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं। दिन हालांकि किशन के नाम रहा जिन्होंने खेल के लंबे प्रारूप में यादगार वापसी की।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने तमिलनाडु में हाल में संपन्न बुची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के खिलाफ पहले दौर में झारखंड की जीत के दौरान भी शतक जड़ा था। कोयंबटूर में हुआ यह मैच जुलाई 2023 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच के बाद किशन का लाल गेंद से पहला मुकाबला था।

किशन ने बाबा इंद्रजीत (78 रन, 136 गेंद, नौ चौके) के साथ तीसरे विकेट के लिए 189 रन की साझेदारी करके भारत सी को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इंद्रजीत भाग्यशाली भी रहे जब लंच से पहले नवदीप सैनी की गेंद पर स्लिप में सरफराज खान ने उनका कैच लपक लिया लेकिन यह नोबॉल हो गई।

किशन ने हालांकि भारत बी के गेंदबाजों के खिलाफ रन बटोरना जारी रखा। उन्होंने शरीर के करीब शॉट खेले और स्क्वायर तथा फाइन लेग क्षेत्र में 10 चौके मारे। आर साई किशोर और राहुल चाहर की स्पिन जोड़ी ने हालांकि पहले दिन कुल मिलाकर सिर्फ 17 ओवर फेंके।

किशन ने सैनी पर दो छक्के जड़ने के अलावा मुकेश कुमार पर भी एक छक्का मारा। तीन विकेट चटकाकर भारत बी के सबसे सफल गेंदबाज रहे मुकेश (76 रन पर तीन विकेट) ने किशन को बोल्ड करके उनकी पारी का अंत किया। किशन के आउट होने के बाद गायकवाड़ ने रन गति को बरकरार रखा।