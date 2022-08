Ireland vs South Africa T20: लगातार चार फिफ्टी बनाने वाले छठे खिलाड़ी, दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे, देखें लिस्ट

Highlights दूसरा मैच शुक्रवार को खेला जाएगा। टी20आई इतिहास में लगातार चार अर्धशतक बनाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए। क्रिस गेल और न्यूजीलैंड के दिग्गज ब्रैंडन मैकुलम जैसे महान खिलाड़ी शामिल हुए।

Ireland vs South Africa T20: दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स ने शानदार फॉर्म जारी रखी, जब वह पुरुषों के टी20आई इतिहास में लगातार चार अर्धशतक बनाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए। हेंड्रिक्स ने ब्रिस्टल में आयरलैंड के खिलाफ प्रोटियाज के लिए सिर्फ 53 गेंदों में शानदार 74 रन बनाए।

यह हेंड्रिक्स का लगातार चौथा अर्धशतक था, जिसमें 32 वर्षीय वेस्टइंडीज के स्टार क्रिस गेल और न्यूजीलैंड के दिग्गज ब्रैंडन मैकुलम जैसे महान खिलाड़ी शामिल हुए, जिन्होंने पुरुषों के टी 20 आई स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। हेंड्रिक्स ने इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की तीन मैचों की सीरीज के दौरान 57, 53 और 70 रन बनाए थे।

