Ireland vs New Zealand: पांच गेंद, 5 रन और हैट्रिक, माइकल ब्रेसवेल ने किया कमाल, न्यूजीलैंड ने सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा

Ireland vs New Zealand: माइकल ब्रेसवेल ने एक बार फिर से कारनामा किया। आयरलैंड के खिलाफ केवल 5 गेंद में पांच रन देकर हैट्रिक विकेट लिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 179 रन बनाये और फिर आयरलैंड को 13.5 ओवर में 91 रन पर आउट कर मेजबान टीम पर लगातार पांचवीं जीत दर्ज की।

डेन क्लीवर के नाबाद 78 रन और माइकल ब्रेसवेल की हैट्रिक की मदद से न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 88 रन से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त बनायी। मलाहाइड में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 3-0 से सीरीज जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने पहले टी20 मैच में आयरलैंड को 31 रन से हराया था।

न्यूजीलैंड के पास अब शुक्रवार को तीन मैचों की टी20 सीरीज में भी क्लीन स्वीप करने का मौका रहेगा। क्लीवर ने 55 गेंद की अपनी पारी में पांच चौके और चार छक्के लगाये। उनके अलावा फिन एलेन ने 20 गेंदों पर 35 रन का योगदान दिया।

बाद में ब्रेसवेल ने केवल पांच गेंदों पर पांच रन देकर लगातार गेंदों पर तीन विकेट लेकर आयरलैंड की पारी का अंत किया। ईश सोढ़ी ने 21 रन देकर तीन और जैकब टफी ने 20 रन देकर दो विकेट लिये। आयरलैंड के लिये मार्क एडेर ने सर्वाधिक 27 रन बनाये।