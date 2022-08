Ireland vs Afghanistan 2022: एक गेंद पहले आयरलैंड ने दर्ज की पहली जीत, डॉकरेल ने 20वें ओवर की पांचवीं गेंद पर विजयी चौका लगा अफगानिस्तान को हराया

Highlights पांच मैचों की इस सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार को खेला जाएगा। अफगानिस्तान को आयरलैंड ने बड़ा झटका दिया है। आयरलैंड ने अफगानिस्तान को हराकर पहली जीत का स्वाद चखा।

Ireland vs Afghanistan 2022: आईसीसी टी20 विश्व कप नजदीक है। लगातार 7 घरेलू हार के बाद आयरिश टीम की किस्मत आखिरकार चमक गई है। आयरलैंड ने अफगानिस्तान को हराकर पहली जीत का स्वाद चखा। अफगानिस्तान को आयरलैंड ने बड़ा झटका दिया है।

☘️ Ireland finally taste victory

🧤 Who's leading the race to keep wickets for Ireland?

🇦🇫 Impact on Afghanistan's @T20WorldCup chances



Key talking points from the first #IREvAFG T20I 👇https://t.co/97oWtVfB5Y