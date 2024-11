IPL Mega Auction MI Squad 2025: देखिए नीलामी के बाद 05 बार की चैम्पियन टीम मुंबई इंडियंस खिलाड़ियों की पूरी सूची, पर्स में कितने पैसे

Highlights IPL Mega Auction MI Squad 2025: मुंबई इंडियंस ने दो दिनों की बोली में 18 खिलाड़ियों को खरीदा। IPL Mega Auction MI Squad 2025: कीवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट नीलामी सूची में शीर्ष पर रहे। IPL Mega Auction MI Squad 2025: टीम में 15 भारतीय और 8 विदेशी खिलाड़ी हैं।

IPL Mega Auction MI Squad 2025: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 मेगा नीलामी खत्म हो गई है। मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी ने प्रसन्नता जताई कि आईपीएल 2025 में जसप्रीत बुमराह के जोड़ीदार के रूप में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को लेने की योजना कामयाब रही। आईपीएल मेगा नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 18 खिलाड़ी पर दांव लगाया। इसमें बोल्ट और बुमराह की जोड़ी इस बार दिखेगी। एमआई ने दीपक चाहर, विल जैक और मिशेल सेंटनर को शामिल किया। टीम में 15 भारतीय और 8 विदेशी खिलाड़ी हैं।

एमआई आईपीएल 2025 टीम: जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट (12.50 करोड़ रुपये), नमन धीर (5.25 करोड़ रुपये), रॉबिन मिंज (65 लाख रुपये), कर्ण शर्मा ( 50 लाख रु.), रयान रिकेल्टन (1 करोड़ रु.), दीपक चाहर (9.25 करोड़ रु.), अल्लाह ग़ज़नफ़र (रु.) 4.80 करोड़), विल जैक्स (5.25 करोड़ रुपये), अश्वनी कुमार (30 लाख रुपये), मिशेल सेंटनर (2 करोड़ रुपये), रीस टॉपले (75 लाख रुपये), कृष्णन श्रीजीत (30 लाख रुपये), राज अंगद बावा (30 लाख रुपये), सत्यनारायण राजू (30 लाख रुपये), बेवॉन जैकब्स (30 लाख रुपये), अर्जुन तेंदुलकर (30 लाख रुपये), लिज़ाद विलियम्स (75 लाख रुपये), विग्नेश पुथुर (30 लाख रुपये)।

🗣 "𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘩𝘦𝘳𝘦" - Boulty is feeling right at 🏡💙#MumbaiMeriJaan#MumbaiIndians #TATAIPLAuctionpic.twitter.com/8OyegUvXCd