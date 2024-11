IPL Mega Auction 2025: नीलामी में ऋषभ पंत ने तोड़ा रिकॉर्ड, श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ बन गए सबसे महंगे खिलाड़ी, 27 करोड़ में बिके

IPL Mega Auction 2025: श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने श्रेयस अय्यर, 26.75 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्हें पंजाब किंग्स ने रविवार को जेद्दाह में हुए आईपीएल मेगा ऑक्शन (IPL Mega Auction) में खरीदा। पंत से पहले अय्यर की आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ी थे।

नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली के पूर्व कप्तान को 27 करोड़ में खरीदा। नीलामी के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद और एलएसजी के बीच उन्हें खरीदने की होड़ दिखी। लेकिन अंत में लखनऊ की फ्रैचाइजी ने 27 करोड़ की फाइनल बोली लगाई।

इससे पहले जेद्दाह में हुए आईपीएल मेगा ऑक्शन (IPL Mega Auction) में पंजाब किंग्स ने उन्हें 26 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा है। इससे पहले पंजाब ने अर्शदीप को 18 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है। जबकि गुजरात टाइटन्स ने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा को 10.75 करोड़ में खरीदा। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने मिचेल स्टार्क के लिए 25 करोड़ फाइनल बोली लगाई।

𝙃𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙘 𝙎𝙞𝙜𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙐𝙣𝙡𝙤𝙘𝙠𝙚𝙙 🔓



Say hello 👋 to the 𝙈𝙤𝙨𝙩 𝙀𝙭𝙥𝙚𝙣𝙨𝙞𝙫𝙚 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 in the history of #TATAIPL 🔝



Punjab Kings have Shreyas Iyer on board for a handsome 𝗜𝗡𝗥 𝟮𝟲.𝟳𝟱 𝗖𝗿𝗼𝗿𝗲#TATAIPLAuction | @ShreyasIyer15 | @PunjabKingsIPLpic.twitter.com/z0A1M9MD1Z