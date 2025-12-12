कौन हैं सलिल अरोरा?, नाबाद 125 रन, 45 गेंद, 11 छक्के और 9 चौके, आईपीएल नीलामी पर होगी करोड़ों की बारिश?

Highlights IPL Auction 2026:झारखंड के लिए कुमार कुशाग्र ने 42 गेंद में 86 रन की पारी खेली। IPL Auction 2026: 8 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। IPL Auction 2026: कई टीम की नजर इस खिलाड़ी पर होगी।

IPL Auction 2026:पंजाब के बल्लेबाज सलिल अरोरा ने शुक्रवार को पुणे के डीवाई पाटिल अकादमी में झारखंड के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट मैच में 39 गेंदों में शतक जड़ दिया। अरोरा ने सुशांत मिश्रा पर विशेष रूप से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पारी के अंतिम ओवर में तीन छक्के और एक चौका लगाकर पंजाब को 235 रन पर 6 विकेट तक पहुंचाया।

अरोरा ने 45 गेंदों में 125 रन बनाकर नाबाद पारी खेली, जिसमें नौ चौके और 11 छक्के शामिल थे। अरोरा का नाम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की नीलामी में विकेटकीपर वर्ग में 30 लाख रुपये के आधार मूल्य के साथ सूचीबद्ध है। कोलकाता नाइट राइडर्स भारतीय विकेटकीपर की तलाश में है। अरोरा पर दांव लगा सकती है। ऐसी कई टीम की नजर इस खिलाड़ी पर होगी।

पंजाब ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 235 रन बनाए, जवाब में झारखंड की टीम 18.1 ओवर में 4 विकेट पर 237 रन जीत हासिल की। झारखंड के लिए कुमार कुशाग्र ने 42 गेंद में 86 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल हैं।

