IPL Auction 2026: 2 करोड़ में बिके डेविड मिलर, दिल्ली कैपिटल्स में मचाएंगे धमाल, पृथ्वी शॉ, कॉनवे, जेक फ्रेजर और सरफराज खान अनसोल्ड

IPL Auction 2026 Live: ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला कैमरन ग्रीन को अबू धाबी में आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी में केकेआर ने रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 16, 2025 15:20 IST2025-12-16T15:12:59+5:302025-12-16T15:20:59+5:30

HighlightsIPL Auction 2026 Live: जेक फ्रेजर-मैकगर्क थे, जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये थी।IPL Auction 2026 Live: पृथ्वी शॉ की बेस प्राइस 75 लाख रुपये थी, अनसोल्ड रहे। IPL Auction 2026 Live: डेवन कॉनवे की कीमत 2 करोड़ रुपये थी। कोई बोली नहीं लगी।

IPL Auction 2026 Live: दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीद लिया है। डेवन कॉनवे की कीमत 2 करोड़ रुपये थी। कोई बोली नहीं लगी। पृथ्वी शॉ की बेस प्राइस 75 लाख रुपये थी, अनसोल्ड रहे। जेक फ्रेजर-मैकगर्क थे, जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये थी। वे भी अनसोल्ड रहे।

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सत्र का आयोजन 26 मार्च से 31 मई तक किया जाएगा लेकिन यह देखना होगा कि भगदड़ में लोगों की मौत के कारण एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सभी बड़े क्रिकेट आयोजन रुकने के बाद गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के घरेलू मैदान को मेजबानी का मौका मिलता है या नहीं।

स्थापित नियमों के अनुसार एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को टूर्नामेंट के पहले मैच की मेजबानी का मौका मिलना चाहिए क्योंकि घरेलू टीम आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था लेकिन जब तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) पूर्ण कार्यक्रम जारी नहीं करता तब तक स्थति स्पष्ट होने की संभावना नहीं है।

इस साल जून में आरसीबी के जीत के जश्न के दौरान सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ जुटने के बाद आयोजन स्थल पर अराजकता और भगदड़ मच गई थी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि आयोजन स्थल को कर्नाटक सरकार से सशर्त मंजूरी मिल गई है लेकिन मौतों के बाद इसे आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करने की भी आवश्यकता है।

सरकारी एजेंसियों से अपेक्षित मंजूरी के बिना लोगों को सड़क पर जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फ्रेंचाइजी की कड़ी आलोचना हुई थी। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद ने मैसूरु में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हर साल आईपीएल का उद्घाटन मैच पारंपरिक रूप से उस टीम के घरेलू मैदान पर होता है जिसने पिछले सत्र में ट्रॉफी जीती थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन चार जून को आरसीबी के आईपीएल चैंपियनशिप जश्न के दौरान भगदड़ के कारण कुछ अनिश्चितता थी इसलिए मैंने बेंगलुरु में उद्घाटन मैच की मेजबानी के बारे में बीसीसीआई के साथ चर्चा की है और वे भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।’’

भगदड़ के बाद सुरक्षा और प्रशासनिक मुद्दों के कारण बेंगलुरु ने इसी साल महिला विश्व कप मैचों की मेजबानी भी गंवा दी थी। आईपीएल 2026 के लिए नीलामी आज अबुधाबी में आयोजित की जाएगी जिसमें तीन बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सबसे अधिक धनराशि के साथ उतरेगी।

