IPL Auction 2024: स्टार्क और कमिंस की जोड़ी, दोनों तेज बॉलर 45.25 करोड़ में बिके, केकेआर- सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़े ऑल आईपीएल रिकॉर्ड

Highlights कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास बना डाले। नीलामी में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के लिए 24.75 करोड़ रुपये की भारी कीमत चुकाई। नीलामी के इतिहास में 20 करोड़ रुपये के वेतन का आंकड़ा पार करने वाली पहली दो खिलाड़ी बने।

IPL Auction 2024: आईपीएल इतिहास में आज कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त किए। स्टार्क और कमिंस की जोड़ी पर 45.25 करोड़ में खर्च किए गए। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास बना डाले।

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 की नीलामी में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के लिए 24.75 करोड़ रुपये की भारी कीमत चुकाई। सनराइजर्स हैदराबाद ने हमवतन पैट कमिंस पर 20.5 करोड़ खर्च किए। ऑस्ट्रेलियाई तेज-गेंदबाजी जोड़ी नीलामी के इतिहास में 20 करोड़ रुपये के वेतन का आंकड़ा पार करने वाले पहले दो खिलाड़ी बने।

सैम कुरेन के 18.50 करोड़ रुपये के भुगतान को आसानी से पार कर लिया। स्टार्क ने आखिरी बार आठ साल पहले आईपीएल खेला था। 2014 और 2015 सीज़न में खेले गए 27 मैचों में 7.17 की इकॉनमी से 34 विकेट लिए थे। 121 टी20 मैचों में 33 वर्षीय खिलाड़ी ने 7.45 की इकॉनमी से 170 विकेट लिए हैं।

हर्षल पटेल और डेरिल मिचेल पर भी फ्रेंचाइजी ने बड़ी बोली लगाई। कमिंस के अलावा सनराइजर्स ने विश्व कप फाइनल के हीरो ट्रेविस हेड को भी छह करोड़ 80 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा। नीलामी से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर द्वारा छोड़े गए हर्षल पर नीलामी के दौरान टीमों ने दिलचस्पी दिखाई और भारतीय टीम से बाहर चल रहे इस तेज गेंदबाज को अंतत: पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा। एकदिवसीय विश्व कप में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मिचेल के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स ने 14 करोड़ रुपये की भारी भरकम बोली लगाई।

कमिंस के लिए फ्रेंचाइजियों के बीच काफी रुचि दिखी। मुंबई इंडयिन्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सुपरकिंग्स और सनराइजर्स ने उनके लिए लगातार बोली लगाई। अंत में कमिंस सनराइजर्स की झोली में गए। कमिंस ने इंग्लैंड के सैम कुरेन को पीछे छोड़ा जिनके लिए पिछले साल पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए थे। आईपीएल नीलामी में कमिंस पर पहली बार बड़ी बोली नहीं लगी है।

2020 के टूर्नामेंट से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 15 करोड़ 50 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा था। भारत के खिलाफ विश्व कप फाइनल में मैच विजयी शतक जड़ने के अलावा रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाले हेड के लिए गत चैंपियन सुपरकिंग्स और सनराइजर्स ने बोली लगाई।