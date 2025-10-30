IPL: अभिषेक नायर केकेआर के हेड कोच के तौर पर हुए कन्फर्म, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी

नई दिल्ली: अभिषेक नायर को कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी का हेड कोच बनाया गया है। फ्रेंचाइजी के एक बड़े सूत्र ने इस वेबसाइट को कन्फर्म किया है कि पूर्व भारतीय ऑलराउंडर को इस रोल के लिए फाइनल कर लिया गया है। इस बारे में जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है।

नायर ने चंद्रकांत पंडित की जगह ली है, जिन्होंने 2024 में चैंपियनशिप जीतने वाले साल समेत तीन सीज़न तक हेड कोच के तौर पर काम किया था। पंडित और फ्रेंचाइजी इस साल की शुरुआत में अलग हो गए थे, जिसके बाद केकेआर ने नए हेड कोच की तलाश शुरू की थी।

नायर की नियुक्ति से फ्रेंचाइजी की हाल की उस प्रैक्टिस को जारी रखा गया है जिसमें यह रोल एक भारतीय कोच को सौंपा जाता है। नायर (42) अपने मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कोचिंग तरीकों के लिए खिलाड़ियों के बीच बहुत सम्मानित हैं, और KKR मैनेजमेंट भी उन्हें बहुत मानता है, जिसने उन्हें पांच साल तक अपने सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा बनाया था - सिवाय 2025 सीज़न के, जब भारतीय टीम के साथ अपनी कमिटमेंट्स के कारण उनकी भागीदारी सीमित थी।

नायर एक साल तक भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच थे और फ्रेंचाइजी उनकी होलिस्टिक, प्लेयर-सेंट्रिक फिलॉसफी और बेहतरीन कोचिंग स्टाइल को महत्व देती है। नायर ने कई इंडियन प्लेयर्स के साथ वन-ऑन-वन ​​काम किया है और उनके नतीजे काफी सफल रहे हैं।

उनके अंडर ट्रेनिंग लेने वालों में केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और सबसे खास तौर पर रोहित शर्मा शामिल हैं, हालांकि उन्हें हमेशा पूरा क्रेडिट नहीं दिया जाता, लेकिन रोहित के हालिया अच्छे प्रदर्शन का श्रेय काफी हद तक नायर के साथ उनके इंडिविजुअल सेशन को दिया जाता है। इंडिया के कप्तान ने कई बार नायर को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया है।

नायर मौजूदा कोचिंग ग्रुप के कई सदस्यों के साथ काम करेंगे, जिसमें मेंटर ड्वेन ब्रावो भी शामिल हैं। पूर्व बॉलिंग कोच भरत अरुण इस साल की शुरुआत में फ्रेंचाइजी से अलग हो गए थे, और केकेआर अभी एक सही रिप्लेसमेंट को फाइनल करने की प्रोसेस में है। अरुण ने तब से लखनऊ सुपरजायंट्स के साथ एक रोल ले लिया है।