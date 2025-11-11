IPL 2026: मुंबई इंडियंस से इन खिलाड़ियों को किया जा सकता है बाहर, संभावित रिलीज़ किए जाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट

IPL 2026 Release And Retention List: पांच बार की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के लिए 2025 का सीज़न काफी अच्छा रहा। टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर रही और 2024 के खराब सीज़न के बाद प्लेऑफ में वापसी की। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में, मुंबई इंडियंस ने शुरुआत में थोड़ी मुश्किलों के बाद भी अपनी लय पकड़ी और प्लेऑफ में जगह बनाई।

हालांकि हार्दिक की कप्तानी पर शुरुआत में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं, लेकिन दबाव में शांत रहने और सही टैक्टिकल फैसले लेने की उनकी काबिलियत सबसे अलग दिखी। 15 नवंबर की रिटेंशन की डेडलाइन पास आने के साथ ही, सीनियर बल्लेबाज और एमआई के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले रिलीज़ किए जाने की अटकलों ने फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच काफी हलचल मचा दी है।

रोहित शर्मा, जो सिर्फ एक सीनियर बैट्समैन के तौर पर खेल रहे थे, उन्होंने शानदार फॉर्म दिखाते हुए 15 मैचों में लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से 418 रन बनाए, जिसमें चार हाफ-सेंचुरी शामिल हैं। इन सब बातों के बीच, पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने रोहित पर चल रही बहस पर अपनी राय देते हुए कहा, "उन्हें उसे (रोहित को) टीम में रखना चाहिए।

मुंबई इंडियंस का कैंप इस सीज़न में कई ट्रेड डिस्कशन के सेंटर में रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एमआई चेन्नई सुपर किंग्स के साथ दीपक चाहर के लिए एक संभावित ट्रेड पर विचार कर सकती है, हालांकि दोनों तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। विदेशी खिलाड़ियों की अदला-बदली के बारे में भी चर्चा हो रही है क्योंकि एमआई अपने मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग लाइनअप को मजबूत करना चाहती है। - उसने उनके लिए बहुत सारी ट्रॉफियां जीती हैं।"

मुंबई इंडियंस अपनी मज़बूत इंडियन कोर टीम में ज़्यादा बदलाव नहीं करेगी, जिसमें तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह और स्टार बल्लेबाज़ सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा भी शामिल हैं। IPL 2025 में अहम योगदान देने वाले विदेशी स्टार ट्रेंट बोल्ट और विल जैक्स को भी रिटेन किए जाने की संभावना है।

मुंबई इंडियंस के संभावित रिटेन किए गए खिलाड़ी: हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, विग्नेश पुथुर, कर्ण शर्मा, मिशेल सेंटनर, अर्जुन तेंदुलकर, विल जैक्स, रॉबिन मिंज़, नमन धीर, एएम ग़ज़नफ़र, रयान रिकेल्टन, अश्विनी कुमार

संभावित रिलीज़ किए जाने वाले खिलाड़ी: रीस टॉपले, कृष्णन श्रीजीत, सत्यनारायण राजू, बेवन जैकब्स, लिज़ाद विलियम्स, राज बावा