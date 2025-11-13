IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स-गुजरात टाइटन्स छोड़ मुंबई इंडियंस से जुड़े शारदुल ठाकुर-शेरफेन रदरफोर्ड, इतने करोड़ में डील?

HighlightsIPL 2026: लखनऊ सुपर जाइंट्स ने 02 करोड़ रुपये में खरीदा था।IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स सहित कई आईपीएल टीम की ओर से खेले हैं।IPL 2026: लखनऊ की टीम ने चोटिल मोहसिन खान के विकल्प के तौर पर उन्हें खिलाया था।
नई दिल्लीः लखनऊ सुपर जाइंट्स ने ऑलराउंडर शारदुल ठाकुर को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले दो करोड़ रुपये में मुंबई इंडियन्स को ‘ट्रेड’ किया। आईपीएल ने बयान में कहा, ‘‘मुंबई के इस ऑलराउंडर को लीग के 18वें सत्र के लिए चोटिल खिलाड़ी के विकल्प के तौर पर लखनऊ सुपर जाइंट्स ने दो करोड़ रुपये में खरीदा था जहां उन्होंने 10 मैच खेले थे।’’
बयान के अनुसार ,‘‘इस ऑलराउंडर को मुंबई इंडियन्स को उनकी दो करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर ट्रेड किया गया।’’ शारदुल ने अब तक 105 आईपीएल मैच में 325 रन बनाने के अलावा 107 विकेट चटकाए हैं। लखनऊ की टीम ने चोटिल मोहसिन खान के विकल्प के तौर पर उन्हें खिलाया था। वह चेन्नई सुपरकिंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स सहित कई आईपीएल टीम की ओर से खेले हैं।
मुंबई इंडियन्स से जुड़ेंगे रदरफोर्ड
गुजरात टाइटन्स ने बृहस्पतिवार को वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड को आईपीएल 2026 से पहले दो करोड़ 60 लाख रुपये में मुंबई इंडियंस (एमआई) को ‘ट्रेड’ किया। आईपीएल ने एक बयान में कहा, ‘‘गुजरात टाइटन्स द्वारा 2.6 करोड़ रुपये में खरीदे गए रदरफोर्ड अपनी मौजूदा फीस पर मुंबई इंडियन्स में शामिल होंगे।’’
वेस्टइंडीज के इस 27 वर्षीय खिलाड़ी ने 44 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड उनके नाम है। उन्होंने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आंद्रे रसेल के साथ 139 रन की साझेदारी की थी।
रदरफोर्ड ने अब तक 23 आईपीएल मैच खेले हैं। इससे पहले उन्होंने 2019 में दिल्ली कैपिटल्स और 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया था। वह 2020 में मुंबई इंडियन्स और 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे लेकिन उन सत्र के दौरान एकादश का हिस्सा नहीं बन पाए।