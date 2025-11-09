IPL 2026: सीएसके में रवींद्र जडेजा के बदले आएंगे संजू सैमसन, ट्रेड डील के लिए हो रही है बातचीत

क्रिकबज़ की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स इस ट्रेड को लेकर गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं। क्रिकबज़ ने 7 नवंबर को इस संभावना के बारे में रिपोर्ट किया था।

IPL 2026: रवींद्र जडेजा के बदले संजू सैमसन - एक ऐसी संभावना जिसे IPL सर्कल में पहले न सिर्फ़ दूर की कौड़ी बल्कि बिल्कुल नामुमकिन माना जाता था, अब सिर्फ़ अटकलें नहीं रही। पिछले कुछ दिनों में यह ट्रेड डील एक्टिव बातचीत के दायरे में आ गई है। क्रिकबज़ की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स इस ट्रेड को लेकर गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं। क्रिकबज़ ने 7 नवंबर को इस संभावना के बारे में रिपोर्ट किया था।

जडेजा और सैमसन दोनों ही 18 करोड़ रुपये के खिलाड़ी हैं और यह डील अब तक पक्की हो जानी चाहिए थी। हालांकि, ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स अभी सीधे स्वैप के लिए तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि फ्रेंचाइजी एक और खिलाड़ी को शामिल करने पर ज़ोर दे रही है, जो आखिरकार रुकावट बन सकता है।

माना जा रहा है कि रॉयल्स मैनेजमेंट ने कुछ और फ्रेंचाइजी से भी संपर्क किया है - जैसे सनराइजर्स - इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों के साथ भी बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं।

समझा जाता है कि CSK-RR डील में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि बाद वाली टीम ड्वेन ब्रेविस की मांग कर रही है, जो साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी पिछले सीज़न के बीच में CSK टीम में शामिल हुआ था। तब से, यह साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ग्लोबल फ्रेंचाइजी सर्किट में टॉप बल्लेबाजों में से एक बन गया है। उसने सितंबर में SA20 नीलामी में प्रिटोरिया कैपिटल्स से रिकॉर्ड बोली भी हासिल की थी, जिसमें CSK की सब्सिडियरी टीम जोबर्ग सुपर किंग्स, जीतने वाली बोली से ठीक पहले पीछे हट गई थी।

पिछले कुछ दिनों से क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स के UK-बेस्ड लीड ओनर मनोज बडाले, जो अभी मुंबई में हैं, बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि, पता चला है कि चेन्नई सुपर किंग्स अपने रुख पर कायम है - उनका इस ट्रांजैक्शन में किसी और खिलाड़ी को शामिल करने का कोई इरादा नहीं है, ब्रेविस को तो बिल्कुल भी नहीं।

CSK की तरफ से यह इंप्रेशन है कि जडेजा, जो शायद अभी दुनिया के सबसे अच्छे क्रिकेटरों में से एक हैं, उन्हें छोड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके बावजूद, समझा जाता है कि फ्रेंचाइजी ने ट्रेड बातचीत शुरू करने से पहले 36 साल के अनुभवी ऑलराउंडर से सलाह ली थी। अभी की स्थिति यह है कि गेंद RR के पाले में है।

जहां तक ​​सनराइजर्स को भेजे गए संकेतों की बात है, तो पता चला है कि हैदराबाद की टीम सैमसन को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं है क्योंकि फ्रेंचाइजी के पास तीन स्थापित ओपनर हैं - ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा, जो IPL में सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी है, साथ ही ईशान किशन भी हैं। फ्रेंचाइजी सूत्रों का कहना है कि उनका ईशान या हेनरिक क्लासेन को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, जैसा कि हाल ही में अटकलें लगाई जा रही हैं।

