इंडियन प्रीमियर लीग 2026ः फिर से कुमार संगकारा पर भरोसा?, राहुल द्रविड़ की जगह होंगे राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच

विक्रम राठौर को मुख्य सहायक कोच के पद पर पदोन्नत किया गया है, जबकि शेन बॉन्ड टीम के गेंदबाजी कोच बने रहेंगे।

नई दिल्लीः फिर से कुमार संगकाराआईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच के रूप में वापसी कर रहे हैं। वह क्रिकेट निदेशक के रूप में भी अपनी भूमिका जारी रखेंगे। फ्रैंचाइज़ी ने सोमवार को यह घोषणा की। राहुल द्रविड़ के आईपीएल 2025 के लिए यह पद संभालने से पहले संगकारा 2021 से 2024 तक मुख्य कोच के रूप में कार्यरत थे। संगकारा के नेतृत्व में रॉयल्स ने 2022 में फाइनल खेला था और आईपीएल 2024 में प्लेऑफ़ में जगह बनाई थी। इस बीच, विक्रम राठौर को मुख्य सहायक कोच के पद पर पदोन्नत किया गया है, जबकि शेन बॉन्ड टीम के गेंदबाजी कोच बने रहेंगे।

ट्रेवर पेनी और सिड लाहिड़ी क्रमशः सहायक कोच और प्रदर्शन कोच के रूप में वापसी करेंगे। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के मुख्य कोच पद से हटने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने सोमवार को श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा को 2026 में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के लिए अपना मुख्य कोच नियुक्त किया।

द्रविड़ ने इस साल अगस्त में फ्रेंचाइजी छोड़ दी थी। संगकारा 2021 से इस फ्रेंचाइजी के क्रिकेट निदेशक रहे हैं। वह 2021 से 2024 तक मुख्य कोच की भूमिका भी निभा रहे थे। राजस्थान रॉयल्स ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा आईपीएल 2026 के लिए मुख्य कोच के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे।‘‘

राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बडाले ने एक बयान में कहा, ‘‘कुमार (संगकारा) की मुख्य कोच के रूप में वापसी से हम बहुत खुश हैं। इस समय टीम की ज़रूरतों को देखते हुए हमें लगा कि टीम के साथ उनकी सहजता, उनका नेतृत्व और रॉयल्स संस्कृति की उनकी गहरी समझ टीम के प्रदर्शन में निरंतरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

हमें उनके कौशल पर पूरा भरोसा है।’’ पूर्व भारतीय कप्तान द्रविड़ का कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया, जो 2025 में लंबी अवधि के अनुबंध के साथ फ्रेंचाइज़ी में लौटे थे। टी20 विश्व कप विजेता पूर्व राष्ट्रीय कोच ने इस साल की शुरुआत में टीम के खराब प्रदर्शन की ‘‘संरचनात्मक समीक्षा‘‘ के बाद पद छोड़ दिया।

राजस्थान रॉयल्स का पिछले सत्र में प्रदर्शन बेहद खराब रहा था तथा उसकी टीम 10 टीमों के इस टूर्नामेंट में 14 मैचों में से केवल चार जीत के साथ नौवें स्थान पर रही थी। राजस्थान रॉयल्स ने पिछले सत्र तक अपने कप्तान रहे संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेड किया है। इसके बदले में उसने रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में शामिल किया है।

