आईपीएल की मेजबानी जारी रखेगा चिन्नास्वामी स्टेडियम, डीके शिवकुमार ने कहा-मैं क्रिकेट प्रेमी हूं, दुर्घटना दोबारा न हो

Highlights शिवकुमार ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना वोट दिया। केएससीए कानून के दायरे में स्टेडियम का संचालन करेगा। भीड़ प्रबंधन के लिए उचित उपाय किए जाएंगे।

बेंगलुरुः कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को घोषणा की कि चिन्नास्वामी स्टेडियम भविष्य में आईपीएल मैचों की मेजबानी करता रहेगा। यह घोषणा चार जून को स्टेडियम में हुई भगदड़ के बाद कर्नाटक में आईपीएल की मेजबानी को लेकर संदेह के बीच की गई है। भगदड़ उस समय हुई थी जब आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू की जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र हुई थी। शिवकुमार ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना वोट दिया।

इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भविष्य में एक नया बड़ा स्टेडियम भी बनाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "मैं क्रिकेट प्रेमी हूं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्नाटक में हुई दुर्घटना दोबारा न हो और चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किए जाएं जिससे बेंगलुरु का सम्मान बना रहे।" उन्होंने कहा कि केएससीए कानून के दायरे में स्टेडियम का संचालन करेगा।

भीड़ प्रबंधन के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। शिवकुमार ने कहा, "हम आईपीएल को कहीं और स्थानांतरित नहीं करेंगे। आईपीएल यहीं चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित होगा। यह बेंगलुरु और कर्नाटक का गौरव है, जिसे हम बरकरार रखेंगे।" महिलाओं के मैचों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार उनके लिए भी अवसर सुनिश्चित करेगी।