IPL Auction: आईपीएल 2026 का ऑक्शन 15 दिसंबर को? भारत में आयोजित होने की संभावना

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मिनी-ऑक्शन के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की गई है, जबकि 15 नवंबर सभी दस फ्रेंचाइजी के लिए रिटेंशन की आखिरी तारीख होगी। 

By रुस्तम राणा | Updated: November 9, 2025 15:01 IST2025-11-09T15:01:39+5:302025-11-09T15:01:39+5:30

IPL 2025 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 2026 सीज़न के लिए नीलामी दिसंबर के तीसरे हफ़्ते में होने वाली है, और बताया जा रहा है कि तारीख 15 दिसंबर तय की गई है। पहले की रिपोर्ट्स के उलट, नीलामी भारत में होने की संभावना है, हालांकि BCCI की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है। पिछली दो नीलामी दुबई (2023) और जेद्दा (2024) में हुई थीं।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मिनी-ऑक्शन के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की गई है, जबकि 15 नवंबर सभी दस फ्रेंचाइजी के लिए रिटेंशन की आखिरी तारीख होगी। पहले, क्रिकबज़ ने रिपोर्ट किया था कि BCCI ऑक्शन के लिए गल्फ में कई जगहों पर विचार कर रहा है, जिसके बारे में फ्रेंचाइजी को अनौपचारिक रूप से बताया गया था। अबू धाबी सबसे आगे था, लेकिन ओमान और कतर जैसे दूसरे मिडिल ईस्ट देशों पर भी विचार किया जा रहा है। 

हालांकि, TOI की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत 2022 के बाद पहली बार IPL ऑक्शन होस्ट करेगा, हालांकि इसमें शहर का नाम नहीं बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महिला प्रीमियर लीग (WPL) का ऑक्शन 27 नवंबर को दिल्ली में होगा। यह टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से इसके इतिहास का पहला मेगा ऑक्शन होगा। आने वाले WPL ऑक्शन के लिए रिटेंशन लिस्ट इस हफ़्ते की शुरुआत में अनाउंस की गई थी। 

इसमें भारत की दीप्ति शर्मा और साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ड्ट, जो हाल ही में हुए ODI वर्ल्ड कप में दो बेहतरीन परफॉर्मर थीं, उन्हें UP वॉरियर्ज़ और गुजरात जायंट्स ने रिलीज़ कर दिया है। भारत की दूसरी वर्ल्ड कप हीरो, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा और ऋचा घोष को उनकी फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया है।

मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और पिछले साल की रनर-अप दिल्ली कैपिटल्स दोनों ने पांच-पांच खिलाड़ियों को रिटेन किया है। WPL रिटेंशन नियमों के तहत, हर फ्रेंचाइजी तीन कैप्ड भारतीय खिलाड़ी, दो विदेशी खिलाड़ी और दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी रख सकती है। अगर कोई टीम पांच खिलाड़ियों को रिटेन करती है, तो उनमें से कम से कम एक अनकैप्ड भारतीय होना चाहिए।

पहली बार, फ्रेंचाइजी को ऑक्शन में 2025 की अपनी टीम से किसी खिलाड़ी को वापस खरीदने के लिए राइट-टू-मैच (RTM) ऑप्शन का इस्तेमाल करने की भी इजाज़त होगी।
 

