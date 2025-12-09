IPL 2026 Auction: BCCI ने आईपीएल 2026 की लिस्ट की फाइनल, 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों को हटाया: रिपोर्ट

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 फरवरी-मार्च में होने वाला है। आईपीएल की सभी 10 टीमें इस मेगा फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट के 19वें सीज़न में ट्रॉफी जीतने की कोशिश में कमर कस चुकी है। मैच से पहले आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन होगा जो कि 16 दिसंबर (मंगलवार) को UAE के अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा। पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑक्शन के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया था। हालांकि, अब BCCI ने इस लिस्ट को काफी छोटा कर दिया है, जबकि लिस्ट में कई नए खिलाड़ी जोड़े गए हैं।

🚨 NEWS 🚨#TATAIPL 2026 Player Auction List announced.



A total of 350 players will go under the hammer at the upcoming auction in Abu Dhabi on 16th December.



All the details 🔽 | #TATAIPLAuctionhttps://t.co/S4hQRUa2w7 — IndianPremierLeague (@IPL) December 9, 2025

टाइम्स नाऊ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI ने IPL 2026 ऑक्शन में बिकने वाले खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट को घटाकर 350 कर दिया है। ऑक्शन के लिए आने वाले खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट में 35 नए नाम जोड़े गए हैं, जो शुरुआती लिस्ट में नहीं थे। सबसे बड़ा नाम साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर-बैटर क्विंटन डी कॉक का जुड़ा है।

क्विंटन डी कॉक हाल ही में साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल रिटायरमेंट से वापस आए हैं, और उन्होंने भारत के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के आखिरी ODI में सेंचुरी लगाई। उन्होंने पिछले सीजन से अपना बेस प्राइस 50% घटाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है। उन्हें IPL 2025 ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 करोड़ रुपये में लिया था, लेकिन एक खराब सीजन के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया।

BCCI के मुताबिक, ऑक्शन की शुरुआत स्पेशलिटी के हिसाब से कैप्ड प्लेयर्स के पूरे राउंड से होगी - बैट्समैन, ऑल-राउंडर, विकेटकीपर-बैटर, फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर। इसके बाद स्पेशलिटी के हिसाब से अनकैप्ड प्लेयर्स का पूरा राउंड होगा।

कैमरून ग्रीन ने पहली लिस्ट में खुद को ऑल-राउंडर के बजाय बैटर के तौर पर रजिस्टर किया है।

BCCI ने यह भी कन्फर्म किया है कि IPL 2026 का ऑक्शन 16 दिसंबर को 2.30 PM IST पर शुरू होगा।

ऑक्शन में 350 खिलाड़ी होंगे और यह मंगलवार, 16 दिसंबर को UAE टाइम के हिसाब से दोपहर 1 बजे (2.30 PM IST) अबू धाबी के एतिहाद एरिना में शुरू होगा।