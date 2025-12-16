IPL 2026 Auction: सीएसके ने ढूंढ लिया जडेजा का रिप्लेसमेंट, IPL ऑक्शन के इतिहास का सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर

यह 20 साल का खिलाड़ी उत्तर प्रदेश का लेफ्ट-आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, जिसने घरेलू सर्किट में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है।

By रुस्तम राणा | Updated: December 16, 2025 18:02 IST2025-12-16T18:02:26+5:302025-12-16T18:02:30+5:30

IPL 2026 Auction: चेन्नई सुपर किंग्स ने मंगलवार को प्रशांत वीर को ₹14.20 करोड़ में खरीदकर IPL ऑक्शन के इतिहास का सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी बना दिया। यह 20 साल का खिलाड़ी उत्तर प्रदेश का लेफ्ट-आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, जिसने घरेलू सर्किट में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। रवींद्र जडेजा के ट्रेड होने के बाद, वीर से उम्मीद की जाएगी कि वह इस दिग्गज ऑलराउंडर की जगह लें।

संजू सैमसन को साइन करने के लिए रवींद्र जडेजा के जाने के बाद CSK द्वारा वीर को पाने की ज़ोरदार कोशिश किए जाने की उम्मीद थी। 20 साल के इस खिलाड़ी ने फ्रेंचाइज़ी ट्रायल्स में हिस्सा लिया था और अनकैप्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था।

वीर लोअर ऑर्डर फिनिशर के तौर पर टीम में शामिल हुए हैं, यह एक ऐसी भूमिका थी जिसे जडेजा के जाने के बाद CSK को भरने की सख्त ज़रूरत थी। वह नूर अहमद के साथ मिलकर टीम के स्पिन डिपार्टमेंट को भी मज़बूत करेंगे, बिना टीम के बैलेंस को बिगाड़े।

आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी

1) प्रशांत वीर: चेन्नई सुपर किंग्स - ₹14.2 करोड़ - 2025
2) कार्तिक शर्मा: चेन्नई सुपर किंग्स - ₹14.2 करोड़ - 2025
3) आवेश खान: लखनऊ सुपर जाइंट्स - ₹10 करोड़ - 2022
4) कृष्णप्पा गौतम: चेन्नई सुपर किंग्स - ₹9.25 करोड़ - 2021
5) शाहरुख खान: पंजाब किंग्स - ₹9 करोड़ - 2022
6) राहुल तेवतिया: गुजरात टाइटंस - ₹9 करोड़ - 2022
7) क्रुणाल पंड्या: मुंबई इंडियंस - ₹8.8 करोड़ - 2018
8) औकिब नबी: दिल्ली कैपिटल्स - ₹8.40 करोड़ - 2025
9) वरुण चक्रवर्ती: किंग्स इलेवन पंजाब - ₹8.40 करोड़ - 2019

