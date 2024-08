IPL 2025: क्या सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस छोड़कर केकेआर से जुड़ेंगे? जानिए सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा का सच

Highlights सूर्यकुमार यादव कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से जुड़ सकते हैं! सोशल मीडिया पर सूर्यकुमार यादव को लेकर चल रही बहस केकेआर या कोई भी फ्रेंचाइजी किसी को ऐसे ऑफर भी नहीं दे सकती

IPL 2025: सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस के स्टॉर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से जुड़ सकते हैं। कहा ये भी जा रहा है कि केकेआर ने आईपीएल 2025 से पहले सूर्यकुमार यादव को कप्तानी की पेशकश की है। सूर्यकुमार 2018 से मुंबई इंडियंस (एमआई) के साथ हैं।

ये चर्चा उस समय शुरू हुई है जब बीसीसीआई ने हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिकों से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बताया जाता है कि कुछ फ्रेंचाइजी आईपीएल 2025 से पहले मेगा-नीलामी के खिलाफ थीं। लेकिन फिर भी बोर्ड द्वारा इसे आयोजित करने की संभावना है।

अब सोशल मीडिया पर सूर्यकुमार यादव को लेकर चल रही बहस और चर्चा के बीच ये जानना जरूरी है कि क्या सूर्यकुमार के लिए एमआई छोड़कर ट्रेड के जरिए केकेआर में शामिल होना संभव है? क्या केकेआर आईपीएल 2025 से पहले अपना आईपीएल विजेता कप्तान बदलने की तैयारी में है? यहां हम वायरल दावे का विश्लेषण करने जा रहे हैं।

Is it possible for Suryakumar to leave MI and join KKR via trade?

अगर मान भी लें कि केकेआर श्रेयस अय्यर को हटाकर नया कप्तान नियुक्त करने का फैसला कर चुका है तो भी ये संभव नहीं है। नियमों के अनुसार आईपीएल 2025 मेगा-नीलामी से पहले सूर्यकुमार यादव ही क्या किसी भी खिलाड़ी को साइन करना संभव नहीं होगा। मेगा-नीलामी से पहले कोई ट्रेडिंग विंडो नहीं है। ऐसे में ये दावे निराधार हैं। हां ये जरूर हो सकता है कि सूर्यकुमार यादव खुद ये फैसला करें कि उन्हें नीलामी में जाना है या एमआई के साथ रिटेन होना है।

केकेआर या कोई भी फ्रेंचाइजी किसी को ऐसे ऑफर भी नहीं दे सकती। पहले सूर्यकुमार को एमआई छोड़कर मेगा-नीलामी में प्रवेश करना होगा। नीलामी में कोई गारंटी नहीं है कि केकेआर ही सबसे बड़ी बोली लगाकर सूर्यकुमार को अपने साथ जोड़े। वैसे भी केकेआर 17 साल से आईपीएल का हिस्सा है और वे जानते हैं कि नीलामी में नए कप्तान को साइन करने की उम्मीद में वे अपने आईपीएल विजेता कप्तान को रिलीज करने का जोखिम नहीं उठा सकते।

आईपीएल 2026 से पहले एक ट्रेडिंग विंडो होगी और इस दौरान कोई भी फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी को ट्रेड कर सकती है। सूर्यकुमार टीम इंडिया के वर्तमान टी20ई कप्तान हैं और अगर वह आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन में जाते हैं तो ये तय है कि उनकी ऊंची बोली लगना तय है।