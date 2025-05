आईपीएल प्लेऑफ में 4 टीम फाइनल, जीटी, आरसीबी, पंजाब किंग्स और एमआई, दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस ने किया बाहर

Highlights IPL 2025 playoffs: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ धीमी पिच पर पांच विकेट पर 180 रन बनाने में सफल रही। IPL 2025 playoffs: पांच दफा की आईपीएल विजेता टीम के लिए सूर्यकुमार ने 43 गेंद की बेहतरीन नाबाद पारी खेली। IPL 2025 playoffs: तिलक वर्मा ने 27 रन और रेयान रिकलटन ने 25 रन का योगदान दिया।

IPL 2025 playoffs: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में 4 टीम प्लेऑफ के लिए फाइनल हो गई है। गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ खेलेगी। मुंबई में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर बाहर कर दिया। 2025 आईपीएल से सीएसके, केकेआर, एसआरएच, डीसी, लखनऊ सुपरजाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का सपना टूट गया है। गुजरात की टीम 12 मैच में 18 अंक लेकर नंबर एक है। विराट कोहली की टीम 12 मैच में 17 अंक के साथ नंबर दो, पंजाब किंग्स की टीम 12 मैच में 17 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। मुंबई की टीम 13 मैच में 16 अंक के साथ चौथे पायदान पर है। दिल्ली की टीम 13 मैच में 13 अंक के साथ 5वें पायदान पर है।

Destination ▶ Playoffs



🏟 New Chandigarh

🏟 Ahmedabad



Presenting the 2️⃣ host venues for the #TATAIPL 2025 playoffs 🤩 pic.twitter.com/gpAgSOFuuI— IndianPremierLeague (@IPL) May 20, 2025

मुंबई इंडियंस सूर्यकुमार यादव (नाबाद 73 रन) के अर्धशतक और अंत में नमन धीर (नाबाद 24 रन) के साथ छठे विकेट के लिए 21 गेंद में नाबाद 57 रन की साझेदारी से बुधवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अहम मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ धीमी पिच पर पांच विकेट पर 180 रन बनाने में सफल रही।

पांच दफा की आईपीएल विजेता टीम के लिए सूर्यकुमार ने 43 गेंद की बेहतरीन नाबाद पारी खेली जिसमें सात चौके और चार छक्के जड़े थे। उनके अलावा तिलक वर्मा ने 27 रन और रेयान रिकलटन ने 25 रन का योगदान दिया। नमन ने अंत में आठ गेंद में दो चौके और इतने ही छक्के से नाबाद 24 रन का योगदान दिया।

वानखेड़े स्टेडियम की असामान्य पिच पर स्पिनरों के लिए काफी टर्न था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए स्पिनरों में कुलदीप यादव ने 25 रन देकर एक विकेट झटका जबकि विप्रज निगम ने 25 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। मुकेश कुमार ने 48 रन देकर दो विकेट चटकाए। सूर्यकुमार ने अपनी टीम के लिए दो अहम साझेदारियां करके लड़खड़ाती पारी को संवारा।

दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनरों के दबदबे के बावजूद सूर्यकुमार ने पहले तिलक वर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 55 रन जोड़े और अंत में नमन के साथ 21 गेंद में पर 57 रन बनाए। आखिरी दो ओवरों में स्थिति पूरी तरह बदल गई जब भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार और नमन ने पांच छक्के और चार चौके लगाकर 48 रन जुटाए।

एक समय ऐसा लग रहा था कि मुंबई के बल्लेबाजों को रन जुटाने में बहुत मुश्किल हो रही है। खिलाड़ी पावरप्ले के अंत से लेकर 18वें ओवर के शुरू तक संघर्ष करते रहे। रोहित शर्मा (05) इस सत्र में चौथी बार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान (30 रन देकर एक विकेट) की गेंद पर आउट हुए। सूर्यकुमार जब छह रन पर थे, उन्हें जीवनदान मिला।

सातवें ओवर में कुलदीप की गेंद पर शॉर्ट लेग पर मुकेश कुमार डाइव करने के बावजूद कैच लेने में असफल रहे। लेकिन अगली गेंद पर रेयान रिकलटन डीप स्क्वायर लेग पर माधव तिवारी को सीधा कैच दे बैठे जिसके साथ कुलदीप ने आईपीएल में अपने 100 विकेट भी पूरे किए। तिलक अपनी पारी के दौरान कुलदीप के खिलाफ संघर्ष करते दिखे, जब उनकी टीम को जरूरत थी तब वह रन बनाने में विफल रहे।

तिलक गलत टाइमिंग की वजह से मुकेश का शिकार बने और तुरंत बाद हार्दिक पांड्या (03) भी आउट हो गए जिन्हें दुष्मंथा चामिरा (54 रन देकर एक विकेट) की धीमी लेग-कटर ने आउट कर दिया। तिलक की तरह सूर्यकुमार भी दिल्ली के स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष करते दिखे लेकिन उन्होंने अंत में मौके का फायदा उठाया और इस सत्र की अपनी सबसे बेहतरीन पारी खेली।