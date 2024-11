IPL 2025 Auction LIVE Day 2:आईपीएल 2025 ऑक्शन लाइव, यहां देखें खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, जानें किस खिलाड़ी पर लगी सबसे बड़ी बोली? 

Highlights IPL 2025 Auction LIVE Day 2: आईपीएल 2025 ऑक्शन लाइव, यहां देखें खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट IPL 2025 Auction LIVE Day 2: जानें आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी पर लगी सबसे बड़ी बोली?

IPL 2025 Auction LIVE Day 2:आईपीएल 2025 ऑक्शन लाइव, यहां देखें खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, जानें किस खिलाड़ी पर लगी सबसे बड़ी बोली?

Presenting the 🔝 Buys at the end of Day 1⃣ of the Mega Auction!



Which one did you predict right 😎 and which one surprised 😲 you the most❓



Let us know in the comments below ✍️ 🔽#TATAIPLAuction | #TATAIPLpic.twitter.com/sgmL8tbI86