IPL 2025 Auction CSK Squad: 18 भारतीय और 7 विदेशी की टीम?, 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स खिलाड़ियों की पूरी सूची?, पर्स में बचे 500000 रुपये, जानें अपडेट

IPL 2025 Auction CSK Squad: भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर आर अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ जुड़ गए हैं। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 की नीलामी में कुछ अनजाने खिलाड़ी पर दांव लगा दिया है। मेगा नीलामी में सीएसके के 20 खिलाड़ी को खरीदा। रविचंद्रन अश्विन और नूर अहमद पर दांव लगाया। सीएसके ने सबसे बड़ी खरीदारी तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के रूप में हुई। धोनी की टीम 3.40 करोड़ देकर कंबोज को जोड़ा। सैम करन, विजय शंकर, दीपक हुडा को भी शामिल किया। मेगा नीलामी 24 और 25 नवंबर को जेद्दा में आयोजित की गई थी।

सीएसके आईपीएल 2025 टीम:

रुतुराज गायकवाड़, मथीशा पथिराना, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी, डेवोन कॉनवे (6.25 करोड़ रुपये), राहुल त्रिपाठी (3.40 करोड़ रुपये), रचिन रवींद्र (4 करोड़ रुपये), आर अश्विन (रु. 9.75 करोड़), खलील अहमद (रु. 4.80 करोड़), नूर अहमद (रु. 10 करोड़), विजय शंकर (रु. 1.20 करोड़), सैम कुरेन (रु. 2.40 करोड़), शेख रशीद (रु. 30 लाख), अंशुल कंबोज (रु. 3.40 करोड़), मुकेश चौधरी (30 लाख रु.), दीपक हुडा (रु. 1.70 करोड़) ), गुरजापनीत सिंह (रु. 2.20 करोड़), नाथन एलिस (रु. 2 करोड़), जेमी ओवरटन (रु.) 1.50 करोड़ रुपये), कमलेश नागरकोटी (30 लाख रुपये), रामकृष्ण घोष (30 लाख रुपये), श्रेयस गोपाल (30 लाख रुपये), वंश बेदी (55 लाख रुपये), आंद्रे सिद्दार्थ (30 लाख रुपये)।

रु. 0.05 करोड़।

IPL 2025 Auction CSK Squad: सीएसके आरटीएम कार्ड बचे: 0

IPL 2025 Auction CSK Squad: सीएसके प्लेयर स्लॉट शेष: 0

रुतुराज गायकवाड़ (18 करोड़ रुपये)

मथीशा पथिराना (13 करोड़ रुपये)

शिवम दुबे (12 करोड़ रुपये)

रवींद्र जड़ेजा (18 करोड़ रुपये)

एमएस धोनी (4 करोड़ रुपये)।

