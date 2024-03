IPL 2024: क्या बदल जाएगा RCB टीम का नाम, यहां पढ़ें पूरा सच..

Highlights IPL टीम रॉयल चैलंजर्स बैंगलुरु का नाम रॉय चैलंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) हो सकता है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से टीम के नाम में बदलाव संभव गौरतलब है कि साल 2014 में रॉयल चैलंजर्स बैंगलोर से 'बेंगलुरु' नाम बदला था

IPL 2024: कर्नाटक की राजधानी पर पड़ा IPL टीम रॉयल चैलंजर्स बैंगलुरु का नाम रॉय चैलंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) हो सकता है। अब आधिकारिक वीडियो के सामने आने से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से टीम के नाम में बदलाव संभव है। गौरतलब है कि साल 2014 में रॉयल चैलंजर्स बैंगलोर से 'बेंगलुरु' नाम बदला था।

हाल में फ्रेंचाइजी ने एक वीडियो शेयर किया है और इससे एक बात स्पष्ट होती हो रही कि आईपीएल 2024 टीम का नाम बदलने जा रहा है। अभी फिलहाल ये संभवनाएं हैं और आधिकारिक तौर पर मुहर लगना बाकी है।

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?



Understood what Rishabh Shetty is trying to say?



You'll find out at RCB Unbox.