IPL 2024 Orange-Purple Cap: ऑरेंज कैप किंग रहेंगे कोहली!, 15 मैच और 741 रन, दूसरे स्थान पर कायम गायकवाड़ 158 रन पीछे, रियान की लंबी छलांग, देखें 15 खिलाड़ियों की सूची

Highlights IPL 2024 Update RCB VS RR Orange-Purple Cap: ऑरेंज कैप (Orange Cap) और पर्पल कैप (Purple Cap) में भी बदलाव हो गया है। IPL 2024 Update RCB VS RR Orange-Purple Cap: दूसरे स्थान पर काबिज रुतुराज गायकवाड़ 158 रन पीछे है। IPL 2024 Update RCB VS RR Orange-Purple Cap: रियान पराग ने लंबी छलांग लगाई और तीसरे पायदान पर आ धमके।

IPL 2024 Update RCB VS RR Orange-Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 में राजस्थान रॉयल्स की सामूहिक ताकत ने आरसीबी के रथ को ध्वस्त कर दिया है। जैसे ही टीम एलिमिनेटर के लिए आगे बढ़ी। करिश्मा कर दिखाया। रॉयल्स ने लगातार चार हार को तोड़ते हुए 6 मैच जीतकर पहुंची बेंगलुरु टीम की सपना को चकनाचूर कर दिया। शुक्रवार को SRH के खिलाफ चेपॉक में लड़ेंगे। फाइनल मुकाबला 26 मई को चेन्नई में खेला जाएगा। इस बीच ऑरेंज कैप (Orange Cap) और पर्पल कैप (Purple Cap) में भी बदलाव हो गया है।

विराट कोहली (Virat Kohli) अभी भी ऑरेंज कैप पर कब्जा किए है और 15 मैच में 741 रन के साथ सफर इस साल समाप्त किया। दूसरे स्थान पर काबिज रुतुराज गायकवाड़ 158 रन पीछे है। हालांकि रियान पराग ने लंबी छलांग लगाई और तीसरे पायदान पर आ धमके। पराग के पास 567 रन हैं। पंजाब किेग्स के खिलाड़ी हर्षल पटेल (Harshal Patel) 24 विकेट के साथ आगे हैं।

आईपीएल में ऑरेंज कैपः (IPL 2024 updated Orange Cap)

1- विराट कोहलीः 741

2- ऋतुराज गायकवाड़ः 583

3- रियान परागः 567

4- ट्रैविस हेडः 533

5ः साई सुदर्शनः 527

6- संजू सैमसनः 521

7- केएल राहुलः 520

8- निकोलस पूरणः 499

9-सुनील नारायणः 482

10- अभिषेक शर्माः 470

11- ऋषभ पंतः 446

12-फाफ डु प्लेसिसः 438

13- फिल साल्टः 435

14ः शुभमन गिलः 426

15- रोहित शर्माः 417।

आईपीएल में पर्पल कैपः (IPL 2024 updated Purple Cap)

1- हर्षल पटेलः 24

2- जसप्रीत बुमराहः 20

3- वरुण चक्रवर्तीः 20

4- अर्शदीप सिंहः 19

5- टी नटराजनः 18

6- युजवेंद्र चहलः 18

7- तुषार देशपांडेः 17

8-हर्षित राणाः 17

9- खलील अहमदः 17

10- मुकेश कुमारः 17

10- कुलदीप यादवः 16

11-सुनील नरेनः 16

12-कुलदीप यादवः 16

13-पैट कमिंसः 16

14ः आवेश खानः 16

15- सैम कुरेनः 16।