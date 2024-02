IPL 2024 Schedule: 'धोनी से बदला लेंगे कोहली', सोशल मीडिया पर वायरल हुए मजेदार मीम्स, देखें

Highlights 22 मार्च से आईपीएल 2024 का आगाज आईपीएल का पहला मैच विराट और धोनी के बीच पूरी लिस्ट आईपीएल की जल्द ही जारी की जाएगी

IPL 2024 Schedule: 22 मार्च को इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) का पहला मैच खेला जाएगा। पहले मैच में दो जिगड़ी दोस्त एक दूसरे के आमने सामने होंगे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चैन्नई सुपर किंग्स और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल की लिस्ट जारी कर दी है।

फिलहाल, अभी लिस्च महज 17 दिनों की है। बीसीसीआई के अनुसार, आने वाले दिनों में पूरी लिस्ट जारी की जाएगी। इधर कोहली और धोनी फैंस जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगातार मीम्स वायरल हो रहे हैं।

Throwback to this great season opener promo when CSK and RCB kicked off IPL 2019 .



Repeat of the same in 2024 ?#IPL2024pic.twitter.com/FnFujhVErl — Aᴊᴀʏ_ Kᴏʜʟɪ - 𝟭𝟴 ⁵ (@Ajaykumar180218) February 22, 2024

चलिए देखते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं।

फैंस लगातार सोशल मीडिया पर पहले मैच को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं।

Easy two points for us in the season opener, Let's gooo!💫😂❤️‍🔥#IPL2024pic.twitter.com/owz0AmzmTJ — Hustler (@HustlerCSK) February 22, 2024

आईपीएल मैचों की लिस्ट देखें यहां

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 22 मार्च, चेन्नई, शाम 6.30 बजे, पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 23 मार्च, मोहाली, दोपहर 2.30 बजे, कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, 23 मार्च, कोलकाता, शाम 6.30 बजे़, राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, 24 मार्च, जयपुर, दोपहर 2.30 बजे, गुजरात टाइटन्स बनाम मुंबई इंडियंस, 24 मार्च, अहमदाबाद, शाम 6.30 बजे

On March 22 RCB will be coming to breach Chepauk but they got no idea who's waiting there for them 😈 Thala MS Dhoni 👑🥵 pic.twitter.com/wWyEco4Dvg

| #IPL2024 — 🤍✍ (@imAnthoni_) February 22, 2024

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स, 25 मार्च, बेंगलुरु, शाम 6.30 बजे, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटन्स, 26 मार्च, चेन्नई, शाम 6.30 बजे, सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस, 27 मार्च, हैदराबाद, शाम 6.30 बजे, राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 28 मार्च, जयपुर, शाम 6.30 बजे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, 29 मार्च, बेंगलुरु, शाम 6.30 बजे, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स, 30 मार्च, लखनऊ, शाम 6.30 बजे, गुजरात टाइटन्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, 31 मार्च, अहमदाबाद, दोपहर 2.30 बजे, दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, 31 मार्च, वाइजैग, शाम 6.30 बजे, मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, 1 अप्रैल, मुंबई, शाम 6.30 बजे।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, 2 अप्रैल, बेंगलुरु, शाम 6.30 बजे, दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, 3 अप्रैल, वाइजैग, शाम 6.30 बजे, गुजरात टाइटन्स बनाम पंजाब किंग्स, 4 अप्रैल, अहमदाबाद, शाम 6.30 बजे, सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, 5 अप्रैल, हैदराबाद, शाम 6.30 बजे, राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 6 अप्रैल, जयपुर, शाम 6.30 बजे, मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 7 अप्रैल, मुंबई, दोपहर 2.30 बजे, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटन्स, 7 अप्रैल, लखनऊ, शाम 6.30 बजे