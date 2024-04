IPL 2024: सितारों से सजी RCB की हालत इस सीजन भी खराब, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़, देखिए

Highlights आरसीबी की टीम अंक तालिका में नौवें नंबर पर है सितारों से सजी RCB की हालत इस सीजन भी खराब आईपीएल का 17वां सीजन भी आरसीबी के लिए उम्मीद के अनुसार नहीं जा रहा है

IPL 2024: 4 मुकाबलों में तीन हार के बाद फाफ डु-प्लेसिस, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन जैसे सितारों से सजी आरसीबी की टीम अंक तालिका में नौवें नंबर पर है। आईपीएल का 17वां सीजन भी आरसीबी के लिए उम्मीद के अनुसार नहीं जा रहा है। मंगलवार, 2 अप्रैल को खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इस सीजन की तीसरी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई।

देखिए लोगों ने कैसे दी प्रतिक्रिया

RCB And MI In Bottom Of Point Table 👀😹 pic.twitter.com/AAkrbYF2sI

No one...



RCB in every IPL season : pic.twitter.com/GHHsTSZgli