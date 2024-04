IPL 2024: 'मयंक यादव को दिखा रहे हैं हारिस रऊफ के वीडियो', पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर के दावे पर आए मजेदार जवाब, देखिए

Highlights मयंक यादव आईपीएल 2024 में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं उन्होंने 2 मैचों में 6 विकेट लिए हैं लगातार 150 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से उनकी गेंदबाजी ने उन्हें दुनिया भर में प्रशंसा दिलाई है

IPL 2024: आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेल रहे भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। अपनी तूफानी गेंदबाजी से मयंक ने सनसनी फैला दी है। मयंक मौजूदा आईपीएल में धूम मचा रहे हैं। लगातार 150 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से उनकी गेंदबाजी ने उन्हें दुनिया भर में प्रशंसा दिलाई है। उन्होंने दो मैचों में सिर्फ 41 रन देकर छह विकेट लिए हैं। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ लखनऊ के मैच के दौरान 156.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी जो आईपीएल 2024 की अब तक की सबसे तेज गेंद है।

इस बीच मयंक की तूफानी गेंदबाजी पर पाकिस्तान के एक कंटेंट क्रिएटर ने ऐसी बात कही है जिसका खूब मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान के एक स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर को अपनी अजीब टिप्पणी के लिए सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। फरीद खान नाम के इस शख्स ने दावा किया कि भारत आगामी टी20 विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए अपनी नई तेज सनसनी मयंक यादव को पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ़ के वीडियो दिखाकर तैयार कर रहा है।

Mayank Yadav will play against Pakistan in T20 World Cup 2024. BCCI is already showing him videos of Haris Rauf 🇮🇳🇵🇰🔥



Former Pakistan bowling coach Morne Morkel also working with Mayank in Lucknow, and making plans for Babar Azam & Saim Ayub 😭😭#tapmad#HojaoADFree#IPL2024pic.twitter.com/skzUhmxBoQ