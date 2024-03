IPL 2024: एमएस धोनी ने आईपीएल से पहले चेन्नई सुपर किंग्स कैंप में शुरू किया प्रशिक्षण, देखें वीडियो

Highlights धोनी आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो गए हैं 22 मार्च को नए सीज़न की शुरुआत के साथ, धोनी को एक बार फिर बल्ला थामते देखा गया सीएसके के कप्तान ने गुरुवार को चेपॉक में अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया

IPL 2024:एमएस धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो गए हैं। 22 मार्च को नए सीज़न की शुरुआत के साथ, धोनी को एक बार फिर बल्ला थामते देखा गया, सीएसके के कप्तान ने गुरुवार को चेपॉक में अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। एक वायरल वीडियो में धोनी सीएसके का ट्रेनिंग गियर पहने और हाथों में कुछ बल्ले लिए नजर आए।

धोनी पिछले सीज़न के दौरान घुटने की चोट से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने सीएसके को रिकॉर्ड-बराबर पांचवें आईपीएल खिताब दिलाया। अहमदाबाद में फाइनल के बाद, 42 वर्षीय को मुंबई में अपने घुटने की सर्जरी करानी पड़ी। आगामी सीज़न के लिए अपनी उपलब्धता पर संदेह के बावजूद, धोनी एक बार फिर सीएसके का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। फ्रेंचाइजी के कप्तान के रूप में यह उनका 14वां सीजन होगा।

