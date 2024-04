Highlights एच. पंड्या ने कहा कि पूर्व चैम्पियन टीम हार नहीं मानेगी। हार की हैट्रिक के बावजूद मौजूदा आईपीएल में संघर्ष जारी रहेगा। हार्दिक को प्रशंसकों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है।

Hardik Pandya IPL 2024: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या हार की हैट्रिक से निराश नहीं है। हार्दिक ने कहा कि जल्द वापसी करेंगे और टीम को चैंपियन भी बनाएंगे। हमने उस तरह से शुरुआत नहीं की जैसी हम शुरू करना चाहते थे। मैं मुकाबला करना चाहता था, हम 150-160 के आसपास पहुंचने की अच्छी स्थिति में थे। मुझे और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारा मानना ​​है कि हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा अधिक अनुशासित होने और बहुत अधिक साहस दिखाने की आवश्यकता है। पंड्या ने कहा कि पूर्व चैम्पियन टीम हार नहीं मानेगी।

जीटी के लिएः तीनों जीत

एमआई के लिएः तीनों में हार।

हार की हैट्रिक के बावजूद मौजूदा आईपीएल में संघर्ष जारी रहेगा। हार्दिक ने एक्स पर पोस्ट किया ,‘इस टीम के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिये। हम हार नहीं मानते। हम संघर्ष जारी रखेंगे। हौसला बना रहेगा।’ रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाये जाने के बाद से हार्दिक को प्रशंसकों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है।

18-संदीप शर्मा

17 - आकाश मधवाल*

17- खलील अहमद

16- अमित मिश्रा

43(29) बनाम एलएसजी

84*(45) बनाम डीसी

54*(39) बनाम एमआई।

पहले दो मैचों में दर्शकों ने उनकी हूटिंग की और वानखेड़े स्टेडियम पर मुंबई के इस सत्र के पहले मैच में भी उन्हें इसका सामना करना पड़ा। कप्तान के तौर पर हार्दिक के कुछ फैसलों की भी आलोचना हुई है। मसलन जसप्रीत बुमराह को नयी गेंद नहीं सौंपना या खुद टिम डेविड के बाद बल्लेबाजी के लिये उतरना।

