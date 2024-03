IPL 2024: 26 मई को चेन्नई में खेला जाएगा आईपीएल फाइनल, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में  क्वालीफायर और एलिमिनेटर, देखें शेयडूल

Highlights सभी 74 मैच भारत में होंगे। प्रतियोगिता का समापन अहमदाबाद और चेन्नई में होगा। आईपीएल 2024 का कोई भी मैच विदेश में नहीं खेला जाएगा।

IPL 2024: इंतजार खत्म हुआ! भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 का बचा हुआ शेड्यूल जारी कर दिया है। आईपीएल 2024 का कोई भी मैच विदेश में नहीं खेला जाएगा। सभी 74 मैच भारत में होंगे। प्रतियोगिता का समापन अहमदाबाद और चेन्नई में होगा। क्वालीफायर 1 और एलिमिनेटर 21 और 22 मई को मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, वहीं क्वालीफायर 2 और फाइनल 24 और 26 मई को चेन्नई के चेपॉक में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स के पिछले साल के फाइनलिस्ट होने के कारण उनके घरेलू स्थानों को प्लेऑफ़ के लिए चुना गया है और चैंपियंस का शहर चेन्नई फाइनल की मेजबानी करेगा। गत चैंपियन 8 अप्रैल को चेपॉक में कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलेंगे।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) सूत्रों के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का फाइनल संभवत: 26 मई को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जायेगा। पता चला है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक क्वालीफायर और एक एलिमिनेटर आयोजित किया जायेगा।

दूसरा क्वालीफायर चेन्नई में होगा। बीसीसीआई के कहा, ‘‘आईपीएल संचालन परिषद ने पिछले साल के गत चैम्पियन (चेन्नई सुपर किंग्स) के घरेलू मैदान पर शुरुआती मैच और फाइनल आयोजित करने की परंपरा का पालन किया है। ’’ बीसीसीआई ने आम चुनाव की तारीखों को ध्यान में रखते हुए आईपीएल के शेष मैचों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा।