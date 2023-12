IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग की सभी 10 टीमों के कप्तान कौन हैं?, यहां जानें सबका नाम और रिकॉर्ड

Highlights फ्रेंचाइजी की सलाह के बाद खिलाड़ियों की संख्या 333 कर दी गई। 214 भारतीय और 119 विदेशी खिलाड़ी हैं। दो खिलाड़ी एसोसिएट देशों के भी हैं। सभी 10 फ्रेंचाइजी कुल 262.95 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं।

IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की 19 दिसंबर को दुबई में नीलामी कुछ देर में होने वाली है। नीलामी में 77 स्थान के लिए कुल 333 खिलाड़ी शामिल होंगे। आईपीएल संचालन परिषद ने फ्रेंचाइजी को 1166 खिलाड़ियों की सूची सौंपी थी। फ्रेंचाइजी की सलाह के बाद इन खिलाड़ियों की संख्या 333 कर दी गई।

Auction Briefing ✅



The 🔟 teams are set for tomorrow!



Are YOU ready for #IPLAuction ❓ pic.twitter.com/uCDuC30Kzn — IndianPremierLeague (@IPL) December 18, 2023

इनमें 214 भारतीय और 119 विदेशी खिलाड़ी हैं। दो खिलाड़ी एसोसिएट देशों के भी हैं। इस नीलामी में सभी 10 फ्रेंचाइजी कुल 262.95 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं। जो 77 स्थान उपलब्ध है उनमें से 30 स्थान विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं। विश्व कप विजेता कप्तान पैट कमिंस, विश्व कप फाइनल के नायक ट्रेविस हेड, विकेटकीपर जोस इंग्लिश और स्टार तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की सबसे अधिक मांग है।

Stop everything and watch this interview 📽️



Presenting Rishabh Pant who's going to be on the #DC auction table for the first time EVER 🤗



P.S - We are so happy to see Rishabh BACK 🥹#IPL | @RishabhPant17 | @DelhiCapitalspic.twitter.com/4j6TWIrZsf — IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023

एक नाटकीय मोड़ में पांच बार की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) चैंपियन मुंबई इंडियंस ने घोषणा की कि ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या आगामी सीज़न के लिए रोहित शर्मा की जगह कप्तानी संभालेंगे। 19 दिसंबर को होने वाली मिनी-नीलामी के साथ, सभी 10 टीमें महत्वपूर्ण स्लॉट भरने की तलाश में हैं। हालाँकि, अब एक को छोड़कर सभी टीमों के कप्तान तय हो गए हैं।

They have been a part of the auction madness before 🔨



A special day awaits for the franchises and they are ready to get going 😃 👌#IPLAuction | #IPLpic.twitter.com/yd1q6P7STK — IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023

चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कौन करेगा? एमएस धोनी इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीज़न में सीएसके का नेतृत्व करेंगे।

मुंबई इंडियंस की कप्तानी कौन करेगा? हार्दिक पंड्या इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीज़न में एमआई का नेतृत्व करेंगे।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी कौन करेगा? इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीज़न में फाफ डु प्लेसिस आरसीबी का नेतृत्व करेंगे।

गुजरात टाइटंस की कप्तानी कौन करेगा? इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीज़न में शुभमन गिल जीटी का नेतृत्व करेंगे।

लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी कौन करेगा? केएल राहुल इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीज़न में एलएसजी का नेतृत्व करेंगे।

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कौन करेगा? अभी तक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि चर्चा है कि आर पंत कप्तानी करने के लिए तैयार हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कौन करेगा? श्रेयस अय्यर इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीज़न में केकेआर का नेतृत्व करेंगे।

सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कौन करेगा? इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीज़न में एडेन मार्कराम SRH का नेतृत्व करेंगे।

पंजाब किंग्स की कप्तानी कौन करेगा? शिखर धवन इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीज़न में पीबीकेएस का नेतृत्व करेंगे।

राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कौन करेगा? इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीज़न में संजू सैमसन आरआर का नेतृत्व करेंगे।