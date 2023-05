Highlights आईपीएल के शनिवार को दूसरे मैच में सौरव गांगुली और विराट कोहली ने मिलाए हाथ। इससे पहले के दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के मैच के बाद दोनों एक-दूसरे से नजरें बचाते नजर आए थे।

नई दिल्ली: आईपीएल-2023 इस बार कई विवादों की वजह से भी चर्चा में है। इसमें एक बड़ा विवाद लखनऊ सुपरजाएंट्स और रॉयल चैलेंजस्र बैंगलोर के बीच हाल में सामने आया था जब मैच के बाद विरोट कोहली और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर एक-दूसरे से भिड़ गए थे। उस विवाद के अलावा कोहली पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली से अपने कथित खट्टे रिश्तों को लेकर भी चर्चा में हैं। हालांकि, कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नजारा बदला-बदला नजर आया।

दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच मैच के बाद सभी फैंस की निगाहें इस बात पर थीं कि गांगुली और कोहली कैसे एक-दूसरे का सामना करते हैं। आखिरकार वह लम्हा आया और जो हुआ उसके सभी फैंस के चेहरों पर मुस्कान ला दी। दोनों मैच के बाद एक-दूसरे से हाथ मिलाते नजर आए। गांगुली ने कोहली की तारीफ की और उनसे हाथ मिलाने के बाद कंधे पर हाथ रखकर थपकी दी। यह गौर करने वाली बात है कि जब पिछली बार इन दोनों टीमों ने बेंगलुरु में आमना-सामना किया था तो इन दोनों दिग्गजों ने हाथ नहीं मिलाया था।

🚨 Massive Respect 🚨



Hand Shake And Almost Hug Moment Between Sourav Ganguly & Virat Kohli



Two Of The Best To Lead Indian Cricket ❤️#IPL23#rcbvsdc#DCvsRCBpic.twitter.com/bIoLrNNvVD