GT vs LSG: ऋद्धिमान साहा ने 38 साल की उम्र में गियर बदला, तूफानी पारी खेलकर 20 गेंदों में लगाया अर्धशतक

अहमदाबाद: गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल 2023 के मैच में 20 गेंद में अर्धशतक जड़ा।

पावरप्ले में लखनऊ सुपर जाइंट्स के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 38 वर्षीय शानदार फॉर्म में थे। साहा ने छठे ओवर में यश ठाकुर की गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। नॉन-स्ट्राइकर शुभमन गिल उस वक्त सिर्फ 15 साल के थे।

साहा का 20 गेंदों का अर्धशतक अब आईपीएल 2023 का संयुक्त तीसरा सबसे तेज है। इस सीजन में 15 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड निकोलस पूरन के नाम है। उनके बाद अजिंक्य रहाणे हैं, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 19 गेंदों में अर्धशतक लगाया था।

साहा ने पहले ही ओवर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान को लगातार चौके लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने आवेश खान को अगले ओवर में लगातार गेंदों पर एक छक्का और एक चौका लगाकर चित कर दिया। जब कप्तान क्रुणाल पांड्या ने खुद को उतारा, तो साहा ने भरोसा नहीं किया। वह लेग के बाहर पीछे हट गया और सीमा का पता लगाने के लिए कवर के अंदर चला गया।

मोहसिन को अपने दूसरे ओवर में दो चौके और इतने ही छक्के लगे, जिससे 22 रन बने, साहा ने तिरस्कार के साथ पुल किया, एक्स्ट्रा कवर पर छक्का जड़ा और मजबूत कलाइयों से फ्लिक किया। जब जीटी की टीम ने चार ओवरों में अर्धशतक पूरा किया, तब साहा 19 गेंद में 46 रन बना चुके थे, जबकि गिल एक गेंद पर पांच रन बनाकर अटके हुए थे।

