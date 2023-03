आईपीएल 2023: आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस बेंगलुरु पहुंचे, देखिए वीडियो, 2 अप्रैल को है मुंबई इंडियंस से पहला मैच

Highlights आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस बेंगलुरु पहुंचे आरसीबी ने अपने कप्तान के भारत पहुंचने का वीडियो शेयर किया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 2 अप्रैल को अपने अभियान का आगाज करेगी

बेंगलुरु: 31 मार्च से इंडिया का त्यौहार कहा जाने वाले इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही। इस टूर्मामेंट में हिस्सा लेने के लिए अब विदेशी खिलाड़ी भी भारत पहुंचने लगे हैं और अपनी टीमों से जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार, 22 मार्च को आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस भी बेंगलुरु पहुंचे। आरसीबी ने अपने कप्तान के भारत पहुंचने का वीडियो शेयर किया।

Captain Faf is HOME! 😎



Leading from the front, captain Faf du Plessis arrives in Bengaluru and speaks about his current form, wanting to experience the support of 12th Man Army at the Chinnaswamy and more…#PlayBold#ನಮ್ಮRCB#IPL2023@faf1307pic.twitter.com/3T3kgdWXTe