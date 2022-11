IPL 2023: आईपीएल 2023 मिनी नीलामी में नहीं दिखेंगे ये 5 बड़े खिलाड़ी, अपने दम पर मैच बदलने में सक्षम, जानें लिस्ट में कौन शामिल...

Highlights टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करने के लिए आईपीएल 2023 नहीं खेलने का फैसला किया है। सैम बिलिंग्स टी20 सर्किट में एक बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं। सबसे छोटे प्रारूप में 242 मैच में भाग लिया और 130.40 की स्ट्राइक रेट से 4654 रन बनाए।

IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का उद्घाटन संस्करण 2008 में शुरू हुआ था। इसकी स्थापना के 15 संस्करण हो चुके हैं। कई बड़े खिलाड़ी 2023 में नहीं दिखेंगे। इंग्लैंड के बल्लेबाज सैम बिलिंग्स और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस ने टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करने के लिए आईपीएल 2023 नहीं खेलने का फैसला किया है।

आईपीएल 2023 में मिनी नीलामी 23 दिसंबर को रहा है। केरल के कोच्चि शहर में कई बड़े नाम बिकेंगे। हालांकि कई बड़े नाम नहीं भी दिखेंगे। टी20 टूर्नामेंट के 16वें संस्करण में कुछ ऐसे खिलाड़ी नहीं होंगे, जिन्होंने बार-बार टी20 सर्किट में अपनी काबिलियत साबित की है।

1ः सैम बिलिंग्स- इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स ने लंबे प्रारूप की क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए अगले साल होने वाले आईपीएल से हटने का फैसला किया है। बिलिंग्स ने इस साल के शुरू में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आठ मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 169 रन बनाए। उन्होंने 2016 में आईपीएल में पदार्पण किया था।

सैम बिलिंग्स टी20 सर्किट में एक बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं। 31 वर्षीय ने सबसे छोटे प्रारूप में 242 मैच में भाग लिया और 130.40 की स्ट्राइक रेट से 4654 रन बनाए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सर्किट में भी अपनी बल्लेबाजी का कौशल दिखाया है और 37 T20I में 129.89 की स्ट्राइक रेट से 478 रन बनाए हैं।

Have taken the tough decision that I won’t be taking part in the next IPL @KKRiders Looking to focus on longer format cricket at the start of the English summer with @kentcricket pic.twitter.com/7yeqcf9yi8

बिलिंग्स ने ट्वीट किया,‘‘ मैंने एक कड़ा फैसला किया है। मैं अगले आईपीएल में नहीं खेलूंगा। मैं इंग्लैंड में गर्मियों के सत्र में कैंट के लिए लंबे प्रारूप की क्रिकेट में खेलने पर ध्यान देना चाहता हूं। ’’ उन्होंने कहा,‘‘ मुझे मौका देने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स का आभार। मैंने उसके साथ बिताए गए हर पल का आनंद लिया। उम्मीद है कि भविष्य में फिर से मैं आपके लिए खेलूंगा।’’

2ः एलेक्स हेल्स- इंग्लैंड के ओपनर और विस्फोटक बल्लेबाज हैं। 33 साल के इस खिलाड़ी ने कई मौकों पर दुनिया भर की टी20 लीग में अपनी काबिलियत साबित की है। उन्होंने सबसे छोटे प्रारूप में 374 मैचों में भाग लिया और 147.49 की स्ट्राइक रेट से 10534 रन बनाए।

हेल्स को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2022 की मेगा नीलामी में चुना था। हालांकि, 15वें संस्करण की शुरुआत से पहले, तेजतर्रार बल्लेबाज ने बुलबुला थकान का हवाला देते हुए टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। टी20 विश्व कप 2022 में मिडलसेक्स में जन्मा काफी अभूतपूर्व था और 147.22 की शानदार स्ट्राइक रेट से मार्की इवेंट में छह मैचों में 212 रन बनाए। केकेआर ने इंग्लैंड के बल्लेबाज को पीछे छोड़ दिया और आगामी आईपीएल नीलामी से पहले उसे रिलीज कर दिया।

3ः पैट कमिंस- ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस खेल के सबसे लंबे प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक हैं। 29 वर्षीय खिलाड़ी ने 43 टेस्ट में भाग लिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए 199 विकेट हासिल किए। सबसे छोटे प्रारूप में उतनी सफलता नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए काफी अच्छा काम किया है।

इस तेज गेंदबाज ने 50 मैचों में 7.37 की इकॉनोमी से 55 विकेट लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2022 में 7.25 करोड़ रुपये की भारी राशि के साथ चुना था। गेंदबाजी ऑलराउंडर ने पांच मैचों में सात विकेट चटकाए लेकिन 10.69 की इकॉनमी से रन लुटाए। सिडनी में जन्मे इस खिलाड़ी ने 14वें मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 15 गेंदों पर 56 रनों की तूफानी पारी खेली।

वर्ष 2015 में आईपीएल में पदार्पण करने वाले कमिंस दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में 42 मैच खेल चुके हैं । उन्होंने पिछले सत्र में पांच मैचों में 10 . 69 की इकॉनामी रेट से सात विकेट लिये । कमिंस ने ट्वीट किया ,‘‘ मैने अगले साल आईपीएल नहीं खेलने का कठिन फैसला लिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रम काफी व्यस्त है और अगले 12 महीने में काफी टेस्ट और वनडे खेलने है।

I’ve made the difficult decision to miss next years IPL. The international schedule is packed with Tests and ODI’s for the next 12 months, so will take some rest ahead of an Ashes series and World Cup. pic.twitter.com/Iu0dF73zOW