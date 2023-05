IPL 2023 Final GT vs CSK: ऑरेंज कैप पर गिल का कब्जा!, 17 मैच में बनाए 890 रन, आईपीएल इतिहास में एक सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, जानें टॉप-3 में कौन

Highlights शुभमन गिल ने कहा कि ऑरेंज कैप जीतना बहुत अच्छी बात है। आरसीबी के खिलाड़ी फाफ और विराट कोहली दूसरे और तीसरे स्थान पर है। आईपीएल करियर में अब तक बल्ले से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

IPL 2023 Final GT vs CSK: स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल आईपीएल 2023 में शानदार फॉर्म में हैं और विपक्षी गेंदबाजों के लिए बुरे सपने की तरह रहे हैं। गिल ने शानदार प्रदर्शन किया और 3 शतक अपने नाम किया। इस दौरान 17 मैच खेलते हुए 17 पारी के दौरान 890 रन पूरे किए।

शुभमन गिल ने इस दौरान 85 चौके और 33 छक्के मारे। गिल ने 59.33 की औसत से रन बनाए। इस दौरान इनका स्ट्राइक रेट 157.80 रहा। शुभमन गिल ने कहा कि ऑरेंज कैप जीतना बहुत अच्छी बात है। गिल से पीछे चेन्नई सुपर किंग्स के डी कानवे हैं, जो 625 रन के साथ 5वें स्थान पर है।

