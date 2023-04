IPL 2023: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर खिलाड़ी के पास ऑरेंज और पर्पल कैप, टीम के साथियों के साथ फाफ और सिराज ने मनाया जश्न, देखें वीडियो

Highlights धारदार गेंदबाजी के सामने 18.2 ओवर में 150 रन पर ढेर हो गई। बेंगलोर की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कप्तान फाफ डुप्लेसी ने भी ऑरेंज कैप में अपनी बढ़त बनाए रखी।

IPL 2023: फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली के अर्धशतक के बाद मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में पंजाब किंग्स को 24 रन से हराकर तीसरी जीत दर्ज की और पंजाब किंग्स को अंक तालिका में पीछे कर दिया।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास जश्न मनाने के लिए काफी कुछ था और टीम ने इसे स्टाइल में किया। आरसीबी ने न केवल पंजाब किंग्स के खिलाफ 24 रनों से जीत दर्ज की, बल्कि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने चार विकेट लेने के बाद पर्पल कैप पर कब्जा कर लिया। पंजाब किंग्स की टीम सिराज (21 रन पर चार विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.2 ओवर में 150 रन पर ढेर हो गई।

बेंगलोर की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कप्तान फाफ डुप्लेसी ने भी ऑरेंज कैप में अपनी बढ़त बनाए रखी और एक और अर्धशतक लगाया। ड्रेसिंग रूम में वापस आने के बाद खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया। कई खिलाड़ी ने गाने गाए। फाफ ने चोटिल पसली के बावजूद विराट कोहली के साथ अपनी 137 रन की साझेदारी की।

डुप्लेसी (56 गेंद में 84 रन, पांच छक्के, पांच चौके) और कोहली (47 गेंद में 59 रन, पांच चौके, एक छक्का) के बीच पहले विकेट की 137 रन की साझेदारी से आरसीबी ने चार विकेट पर 174 रन बनाए। लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने भी 39 रन पर दो विकेट चटकाए। पंजाब किंग्स की ओर से सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह (46) और जितेश शर्मा (41) ही टिककर बल्लेबाजी कर पाए।