IPL 2022: एक लाख दर्शकों के सामने खिताब जीतना अद्भुत, कोच गैरी ने बल्ले और गेंद के जौहर दिखाने वाले पंड्या की तारीफ की

Highlights एक लाख से अधिक दर्शकों की तालियों और शोर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम गूंज उठा। रॉयल्स को नौ विकेट पर 130 के स्कोर पर रोक दिया। टाइटंस ने 11 गेंद और सात विकेट बाकी रहते मैच जीत लिया।

IPL 2022: राजस्थान रॉयल्स पर सात विकेट से जीत के बाद अपने पहले ही सत्र में आईपीएल खिताब जीतने वाली गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच गैरी कर्स्टन ने कहा कि एक लाख दर्शकों के सामने पदार्पण सत्र में खिताब अपने नाम करना अद्भुत है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर एक लाख से अधिक दर्शकों के सामने हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली गुजरात टीम ने आईपीएल फाइनल जीता। भारतीय टीम के साथ विश्व कप 2011 जीत चुके कर्स्टन ने कहा ,‘‘ नीलामी में टीम संतुलन और गहराई की तलाश रहती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था हरफनमौलाओं का चयन।’’

