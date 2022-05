IPL 2022 Final: आईपीएल फाइनल में हार्दिक ने किया कमाल, 17 रन देकर 3 विकेट झटके, राजस्थान रॉयल्स ने बनाए 130 रन

Highlights राजस्थान रॉयल्स को नौ विकेट पर 130 रन पर रोक दिया। गुजरात के सामने 131 रन का लक्ष्य है। रॉयल्स के लिये जोस बटलर (39) को छोड़कर कोई बल्लेबाज नहीं चल सका।

IPL 2022 Final: कप्तान हार्दिक पंड्या की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर गुजरात टाइटंस ने रविवार को आईपीएल फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को नौ विकेट पर 130 रन पर रोक दिया। गुजरात के सामने 131 रन का लक्ष्य है।

𝗜𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸! Captain @hardikpandya7 leads the charge with the ball in the #TATAIPL 2022 Final as @gujarat_titans limit #RR to 130/9. The #GT chase to begin shortly. #GTvRR

पहले बल्लेबाजी करने वाली रॉयल्स के लिये जोस बटलर (39) को छोड़कर कोई बल्लेबाज नहीं चल सका। पंड्या ने चार ओवर में 17 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि आर साई किशोर को दो विकेट मिले। राजस्थान की टीम ने अंतिम एकदश में कोई बदलाव नहीं किया। गुजरात ने अल्जारी जोसेफ की जगह लॉकी फर्ग्युसन को मौका दिया है।

The @gujarat_titans captain @hardikpandya7 led from the front, scalping 3⃣ wickets, & was our top performer from the first innings of the #TATAIPL 2022 Final. #GTvRR



A summary of his performance