INDW vs PAKW: ऋचा घोष के आखिरी क्षणों के कैमियो ने भारत को 247 के पार पहुंचाया, पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रन का लक्ष्य

भारत के लिए हरलीन देओल ने सर्वाधिक 46 रन बनाए, जबकि डायना बेग ने चार विकेट लिए। अब इस मुकाबले को जीतने के लिए पाकिस्तान को 50 ओवर में 248 रन चाहिए। 

By रुस्तम राणा | Updated: October 5, 2025

INDW vs PAKW, ICC Womens World Cup 2025: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्वकप में पाकिस्तान के खिलाफ ऋचा घोष की नाबाद 35 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 50 ओवरों में 247 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। भारतीय पारी अपनी लय में तब तक नहीं आ पाई जब तक ऋचा घोष मैदान में नहीं आईं और उन्होंने गति बदल दी।

भारत के लिए हरलीन देओल ने सर्वाधिक 46 रन बनाए, जबकि डायना बेग ने चार विकेट लिए। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ों के नाकाम रहने से – स्मृति मंधाना का जल्दी आउट होना और हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल और जेमिमा रोड्रिग्स का अपनी शुरुआत को बरकरार न रख पाना – पारी दिशाहीन हो गई। दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा के जल्दी आउट होने से चिंता और बढ़ गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भारत प्रतिस्पर्धी स्कोर से काफी पीछे रह जाएगा।

लेकिन जब ऋचा घोष की एंट्री हुई – निडर, निडर और धाराप्रवाह। उन्होंने लगातार तीखे बाउंड्री लगाकर जवाबी हमला किया, जिससे भारत के प्रयास में ज़रूरी तेज़ी और जोश आ गया। उनकी पारी ने पारी में वह जोश भर दिया जिसकी कमी थी और भारत को सम्मानजनक स्थिति के करीब पहुँचा दिया।

पाकिस्तान की ओर से, डायना बेग ने शानदार गेंदबाजी की और अपनी अनुशासित लाइन-अप से चार अहम विकेट लिए। रमीन शमीम, नशरा संधू और सादिया इकबाल की स्पिन तिकड़ी ने उनका बखूबी साथ दिया, जिससे भारत कभी भी लय में नहीं आ पाया।  अब इस मुकाबले को जीतने के लिए पाकिस्तान को 50 ओवर में 248 रन चाहिए।  

टॅग्स :ICC Women's World CupIndiaPakistanआईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कपभारतपाकिस्तान