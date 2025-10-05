INDW vs PAKW: ऐसा क्या हुआ कि भारत के खिलाफ मैच के बीच कीटनाशक छिड़कने लगी पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना? VIDEO

INDW vs PAKW: कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी महिला विश्व कप मैच के दौरान मैदान पर एक अजीबोगरीब विकर्षण देखने को मिला। दरअसल, कीट-पतंगों के झुंड ने खेल के प्रवाह को बाधित किया।

बीच के ओवरों में, पाकिस्तानी गेंदबाज़ नशरा संधू और उनके कुछ क्षेत्ररक्षकों को अंपायर के साथ थोड़ी देर चर्चा करते हुए देखा गया, जहाँ वे दोनों टीमों को परेशान कर रहे लगातार कीड़ों से निपटने की रणनीति बना रहे थे।

स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक पाकिस्तानी स्थानापन्न खिलाड़ी कीटनाशक का एक डिब्बा लेकर मैदान पर दौड़ पड़ी। पाकिस्तानी कप्तान फ़ातिमा सना ने खुद मोर्चा संभाला और कीड़ों को दूर रखने के लिए प्रभावित जगहों पर कीटनाशक छिड़का।

कीड़े दोनों टीमों के लिए व्यवधान पैदा कर रहे थे। भारतीय खिलाड़ी मक्खियाँ भी मारते हुए दिखाई दे रहे थे, और अंपायरों को पाकिस्तानी टीम को स्थिति संभालने के लिए खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा।

हालाँकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की रुकावटें दुर्लभ हैं, कोलंबो की उष्णकटिबंधीय परिस्थितियाँ, गर्म मौसम और आस-पास के खाने-पीने के स्टॉल, कभी-कभी कीड़ों को आउटफील्ड की ओर आकर्षित कर सकते हैं।

थोड़ी-बहुत अफरा-तफरी के बावजूद, खेल जल्द ही फिर से शुरू हो गया, और दोनों टीमें इस बेहद अहम मुकाबले पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। हालाँकि, इस पल ने भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता में एक अनोखा मोड़ ला दिया, जिससे यह उजागर हुआ कि विश्व स्तर पर भी, क्रिकेट प्रकृति के छोटे-मोटे दखल से अछूता नहीं है।

इस विचित्र घटना को संभवतः भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के विशिष्ट नाटकीय और तनावपूर्ण माहौल के साथ याद किया जाएगा, जो अन्यथा तीव्र विश्व कप मुकाबले को एक हल्का, लगभग हास्यपूर्ण, अतिरिक्त पहलू प्रदान करेगा।

