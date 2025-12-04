Google-searched cricketer in 2025: भारत के टॉप ट्रेंडिंग गूगल-सर्च किए गए क्रिकेटर रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं, देखें लिस्ट में कौन सबसे आगे

By रुस्तम राणा | Updated: December 4, 2025 18:19 IST2025-12-04T18:08:22+5:302025-12-04T18:19:22+5:30

Google-searched cricketer in 2025:गूगल ने गुरुवार को अपनी 'ईयर इन सर्च 2025' रिपोर्ट जारी की है। हैरानी की बात है कि भारत में टॉप 10 'ट्रेंडिंग' क्रिकेटिंग पर्सनैलिटी में न तो रोहित शर्मा और न ही विराट कोहली शामिल हैं, वैभव सूर्यवंशी चार्ट में #1 पर रहे। गूगल के डेटा के मुताबिक, पंजाब किंग्स के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) स्टार प्रियांश आर्य सूर्यवंशी के बाद दूसरे नंबर पर रहे, उनके बाद एक और युवा सेंसेशन अभिषेक शर्मा और शेख रशीद रहे। भारत की पहली महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली सदस्य जेमिमा रोड्रिग्स लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं, जिसमें सूर्यवंशी पहले स्थान पर हैं, उनके बाद आयुष म्हात्रे और स्मृति मंधाना हैं।

करुण नायर, उर्विल पटेल और विग्नेश पुथुर टॉप 10 में शामिल हैं। महिला क्रिकेट के लिए एक ब्रेकआउट साल साबित हुए इस साल, जेमिमा रोड्रिग्स को एक लिस्ट में ‘टॉप वुमन पर्सनैलिटी’ का दर्जा दिया गया, जिसमें मंधाना और शैफाली वर्मा जैसी टॉप ट्रेंडिंग महिलाएं भी शामिल थीं। असल में, मंधाना और शैफाली उस भारतीय टीम का हिस्सा थीं जिसने पिछले महीने घर पर ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता था।

वैभव सूर्यवंशी ने रोहित और विराट को कैसे पीछे छोड़ दिया?

सूर्यवंशी तब से खबरों में थे जब उन्हें पिछले साल IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ़ 13 साल की उम्र में चुना था। बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने पूरी दुनिया को तब हैरान कर दिया था जब 14 साल का यह खिलाड़ी IPL का सबसे कम उम्र का शतक बनाने वाला खिलाड़ी बन गया था। उन्होंने IPL 2025 में एक शतक और एक फिफ्टी के साथ खत्म किया था।

इसके बाद सूर्यवंशी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इंडिया U-19 टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की धरती पर शतक बनाकर अपना दम दिखाते रहे। इसके बाद उन्होंने दोहा में राइजिंग स्टार्स एशिया कप में इंडिया A के लिए 32 गेंदों में शतक बनाया और हाल ही में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने।

रोहित और कोहली के लिए, भारत के पूर्व कप्तानों ने सिर्फ़ 50-ओवर के फ़ॉर्मेट में खेलने के लिए टेस्ट और T20I से रिटायरमेंट ले लिया। IPL के अलावा, रोहित-कोहली की जोड़ी ने 2025 में अब तक 13 ODI खेले हैं। वे दोनों साल खत्म करने के लिए 6 दिसंबर को साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ एक और 50-ओवर का मैच खेलेंगे।

यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि रोहित और विराट Google पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक में से दो हैं, खासकर भारत में। लेकिन उनके खेलने के समय की कमी ने 2025 में उनके सर्च वॉल्यूम पर असर डाला होगा।

2025 में भारत में Google के टॉप ट्रेंडिंग सर्च में क्रिकेट सबसे ऊपर

इस बीच, 2025 में भारत में Google के टॉप ट्रेंडिंग सर्च में क्रिकेट सबसे ऊपर रहा। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) लिस्ट में टॉप पर रहा, वहीं एशिया कप (तीसरे), ICC चैंपियंस ट्रॉफी (चौथे), प्रो कबड्डी लीग (पांचवें) और महिला वर्ल्ड कप (सातवें) जैसे दूसरे स्पोर्टिंग इवेंट भी टॉप 10 में शामिल हुए।

भारत में Google पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले शब्द

1. इंडियन प्रीमियर लीग
2. Google Gemini
3. एशिया कप
4. ICC चैंपियंस ट्रॉफी
5. प्रो कबड्डी लीग
6. महा कुंभ मेला
7. महिला वर्ल्ड कप
8. ग्रोक
9. सैयारा
10. धर्मेंद्र

