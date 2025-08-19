India's Asia Cup 2025 playing XI: एशिया कप की भारतीय टीम में शुभमन गिल किस नंबर पर करेंगे बल्लेबाजी? मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने दिया जवाब

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पहले ही ओपनिंग की जगह पर हैं और शीर्ष क्रम में कमाल कर रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि गिल तीसरे नंबर पर खेल सकते हैं, जैसा कि वह वनडे में करते आए हैं।

By रुस्तम राणा | Updated: August 19, 2025 16:02 IST2025-08-19T15:42:08+5:302025-08-19T16:02:06+5:30

India's Asia Cup 2025 playing XI: भारत ने एक साल से भी ज़्यादा समय बाद शुभमन गिल को एशिया कप 2025 के लिए टी20I टीम में शामिल किया है। इस दाएँ हाथ के बल्लेबाज़ ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटन्स के कप्तान के रूप में 15 मैचों में 650 रन और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में भारतीय कप्तान के रूप में 754 रन बनाए हैं। 

ऐसे में एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में गिल का चयन होना तय था। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय टेस्ट कप्तान प्लेइंग इलेवन में कहाँ खेलेंगे? अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पहले ही ओपनिंग की जगह पर हैं और शीर्ष क्रम में कमाल कर रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि गिल तीसरे नंबर पर खेल सकते हैं, जैसा कि वह वनडे में करते आए हैं।

किस नंबर बल्लेबाजी करेंगे गिल?

इस बीच, बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने गिल की बल्लेबाजी स्थिति के बारे में पूछे जाने पर सावधानी बरती। अगरकर ने मंगलवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह कप्तान और प्रबंधन पर निर्भर करता है। जब हम दुबई पहुँचेंगे और हालात देखेंगे, तब वे कोई फैसला लेंगे।"

भारत की एशिया कप 2025 टीम

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह; 

स्टैंडबाय: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल

