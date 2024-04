Highlights इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में इस बार अब तक कुल 16 मैच खेले गए IPL 2024 में सभी प्लेयर्स ने कुल 299 छक्के लगाएं हैं टॉप 10 खिलाड़ियों में विराट कोहली का नाम सबसे आखिर में

Indian Premier League 2024: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में इस बार अभी तक कुल 16 मैच खेले गए, जिसमें सभी प्लेयर्स ने कुल 299 छक्के लगाएं हैं। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन से वो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ये कारनामा कर सूची में टॉप 10 में जगह बनाई। आइए एक-एक कर जानते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं और IPL 2024 की किस टीम से ताल्लुक रखते हैं।

इस चार्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन हैं, उन्होंने अभी तक अपने 3 मैच में कुल 17 छक्के लगाएं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 219.73 का रहा है। उनके बाद इस फेहरिस्त में राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग का नाम आता है (160.17 का स्ट्राइक रेट), फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरण (175.90 का स्ट्राइक रेट) और कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नारायण का नाम शामिल है, जिन्होंने 12 छक्के 206.15 की स्ट्राइक रेट से जड़े हैं।

𝙈𝙞𝙡𝙚𝙨𝙩𝙤𝙣𝙚 𝙐𝙣𝙡𝙤𝙘𝙠𝙚𝙙🔓 The six hitting machine, Andre Russell completes his 2️⃣0️⃣0️⃣th six for @KKRiders 👏👏 Follow the Match ▶️ https://t.co/SUY68b95dG #TATAIPL | #DCvKKR pic.twitter.com/JsPH9XQhyp

इनके अलावा सूची में दूसरे बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम भी आता है और उन्होंने 11 छक्के 200 के स्ट्राइक रेट से लगाए हैं। कोलकाता के रॉकस्टार आंद्रे रसेल का नाम है और उन्होंने तीन मैच में 10 छक्के 238.69 स्ट्राइक रेट से लगाए हैं। फिर मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत और डेविड वार्नर ने 9 छक्के लगाएं।

Sunil Narine at it again 🔥🔥@KKRiders are off to some start in Vizag!



Head to @JioCinema and @StarSportsIndia to watch the match LIVE#TATAIPL | #DCvKKRpic.twitter.com/UipTFUHznQ