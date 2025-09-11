छक्के के साथ खाता खोलने वाले चौथे खिलाड़ी अभिषेक, देखिए लिस्ट में कौन-कौन शामिल

Highlights यूएई को बल्लेबाजी का न्योता देने के बाद 13.1 ओवर में महज 57 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने महज 4.3 ओवर में एक विकेट पर 60 रन बनाकर बड़ी जीत दर्ज की। उप कप्तान शुभमन गिल ने टी20 क्रिकेट में वापसी करते हुए नाबाद 20 रन बनाए।

India vs United Arab Emirates Asia Cup: भारत ने शानदार जीत दर्ज की। यह मैच दो घंटे भी नहीं चला। भारतीय टीम के सामने यूएई कहीं नहीं टिक पाया। यूएई के खिलाफ कई रिकॉर्ड बने और टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। टी20I पारी की पहली गेंद पर छक्का जड़ने वाले अभिषेक शर्मा (दुबई, 2025) चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं। अभिषेक से पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (अहमदाबाद 2021), यशस्वी जायसवाल (हरारे, 2024) और संजू सैमसन (मुंबई, 2025) कारनामा कर चुके हैं।

भारत ने कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के कमजोर बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने के बाद एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में घरेलू टीम पर नौ विकेट की आसान जीत से अपना अभियान शुरू किया। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा बनाई गई रणनीति को गेंदबाजों ने बखूबी अंजाम दिया।

जिससे भारत ने यूएई को बल्लेबाजी का न्योता देने के बाद 13.1 ओवर में महज 57 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने महज 4.3 ओवर में एक विकेट पर 60 रन बनाकर बड़ी जीत दर्ज की। अभिषेक शर्मा ने 30 रन बनाए। उप कप्तान शुभमन गिल ने टी20 क्रिकेट में वापसी करते हुए नाबाद 20 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव सात रन बनाकर नाबाद रहे जिन्होंने क्रीज पर उतरते ही पहली ही गेंद को छक्के के लिए भेजा।

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 16 गेंद की पारी के दौरान दो चौके और तीन छक्के जड़े। गिल ने नौ गेंद खेलते हुए दो चौके और एक छक्का जड़ा। बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत सिंह ने कभी गिल को किशोरावस्था में गेंदबाजी की थी और इसे विडंबना ही कहिए कि भारतीय उप-कप्तान ने इसी गेंदबाज पर चौका जड़कर विजयी रन बनाया।

भारत का बल्लेबाजी प्रदर्शन एक शानदार नेट सत्र जैसा था जिसमें यूएई के गेंदबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि गेंद कहां डालनी है। कप्तान सूर्यकुमार यादव के टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करते ही स्पष्ट हो गया कि मैच समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यूएई के लिए सलामी बल्लेबाज अलीशान शराफू (22 रन) और मोहम्मद वसीम (19 रन) ही दोहरे अंक तक पहुंच सके।

कुलदीप को इंग्लैंड में लगातार पांच टेस्ट में अंतिम एकादश में नहीं चुना गया था। पर उन्होंने कुशलता से गेंदबाजी करते हुए 2.1 ओवर में सात रन देकर चार विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने तीन ओवर में 19 रन देकर एक विकेट झटका। उन्होंने एक बेहतरीन यॉर्कर से केरल में जन्में शराफू (17 गेंद) को आउट कर दिया जिन्होंने तब तक तीन चौके और एक छक्के की मदद से अच्छी शुरुआत की थी।

बुमराह के शराफू को बोल्ड करते ही यूएई की शानदार शुरुआत निराशा में तब्दील हो गई क्योंकि इसके बाद उसके बल्लेबाजों के डगआउट लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। एसोसिएट देशों के खिलाड़ी नियमित रूप से कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती (दो ओवर में चार रन देकर एक विकेट) और अक्षर पटेल (तीन ओवर में 13 रन देकर एक विकेट) जैसे स्पिनरों की तिकड़ी से नहीं खेलते तो उन्हें नहीं पता कि उनका सामना किस तरह किया जाए। शिवम दुबे (दो ओवर में चार रन देकर तीन विकेट) ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पुछल्ले बल्लेबाजों को शानदार अंदाज में आउट किया।

दुबे की गेंदबाजी टी20 विश्व कप में अहम होने वाली है। राहुल चोपड़ा ने कुलदीप के खिलाफ शॉट लगाने की कोशिश की ताकि टीम को मुश्किल से बाहर कर सकें लेकिन लांग ऑन पर कैच आउट हो गए जबकि हर्षित कौशिक को चाइनामैन की गुगली से निपटने का कोई अंदाजा नहीं था। कप्तान मोहम्मद वसीम (22 गेंद) को रन बनाने में दिक्कत हुई।

उन्होंने कुलदीप की गेंद पर स्वीप करने की कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया। कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों ने 81 गेंदें फेंकी (13.1 ओवर में) जिसमें दो वाइड भी शामिल थीं। इसमें से यूएई के बल्लेबाज 52 गेंद पर कोई रन नहीं बना सके। दुबई की पिच स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो रही है और इस तिकड़ी से लगातार दूसरी टीमों को परेशान करने की उम्मीद है।