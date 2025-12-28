30 रन से जीत, 5 मैच की सीरीज और 4-0 से आगे भारत, श्रीलंका को हराया, मंधाना ने 281 पारी में 10000 रन पूरे कर किया कारनामा

Highlights India vs Sri Lanka Live Score, Women’s T20: स्मृति यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय और कुल चौथी बल्लेबाज हैं। India vs Sri Lanka Live Score, Women’s T20: तिरुवनंतपुरम में आज कई रिकॉर्ड बने और टूटे। India vs Sri Lanka Live Score, Women’s T20: पांचवां और अंतिम मैच भी तिरुवनंतपुरम में 30 दिसंबर को खेला जाएगा।

तिरुवनंतपुरमः भारत ने रविवार को चौथे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को हराकर 5 मैच की सीरीज में 4-0 से आगे हो गया है। पांचवां और अंतिम मैच भी तिरुवनंतपुरम में 30 दिसंबर को खेला जाएगा। तिरुवनंतपुरम में आज कई रिकॉर्ड बने और टूटे। भारत ने चौथे मैच में श्रीलंका को 30 रन से हराया। भारत ने 2 विकेट पर 221 रन बनाए तो श्रीलंका की टीम 6 विकेट पर 191 रन बना सकी। स्मृति मंधाना महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाली भारत की दूसरी और दुनिया की कुल चौथी बल्लेबाज बनीं।

स्मृति ने यहां ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में निमाशा मीपागे की गेंद पर एक रन के साथ 27 रन बनाने के साथ ही महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे किए। स्मृति यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय और कुल चौथी बल्लेबाज हैं। दोनों टीमों द्वारा बनाए गए 412 रन महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बिना किसी व्यक्तिगत शतक के सबसे बड़ा मैच स्कोर है।

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में श्रीलंका-महिला के लिए सर्वोच्च स्कोर-

191/6 बनाम भारत-महिला, तिरुवनंतपुरम, 2025*

184/4 बनाम मलेशिया-महिला, दंबुल्ला, 2024

182/4 बनाम दक्षिण कैरोलिना-महिला, कुआलालंपुर, 2022

176/7 बनाम ऑस्ट्रेलिया-महिला, नॉर्थ सिडनी, 2019

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च मैच स्कोर (एफएम टीमें)-

425 - ऑस्ट्रेलिया-महिला बनाम वेस्ट इंडीज-महिला, नॉर्थ सिडनी, 2023

412 - भारत-महिला बनाम श्रीलंका-महिला, तिरुवनंतपुरम, 2025*

397 - भारत-महिला बनाम इंग्लैंड-महिला, ब्रेबोर्न, 2018

393 - ऑस्ट्रेलिया-महिला बनाम श्रीलंका-महिला, नॉर्थ सिडनी, 2019।

विश्व कप 20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बिना किसी व्यक्तिगत शतक के उच्चतम स्कोर (एफएम टीमें)-

221/2 - भारत-महिला बनाम श्रीलंका-महिला, तिरुवनंतपुरम, 2025*

217/4 - भारत-महिला बनाम वेस्ट इंडीज-महिला, डी वाई पाटिल, 2024

213/5 - फिनलैंड-महिला बनाम पाकिस्तान-महिला, केप टाउन, 2023

213/4 - आयरलैंड-महिला बनाम नीदरलैंड-महिला, डेवेंटर, 2019

212/6 - ऑस्ट्रेलिया-महिला बनाम वेस्ट इंडीज-महिला, नॉर्थ सिडनी, 2023।

भारत की मिताली राज, इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स और न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स उनके पहले यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। स्मृति ने हालांकि सबसे कम पारियों में 10 हजार रन पूरा करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने 281 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। मिताली इस सूची में 291 पारियों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। चार्लोट और सूजी ने क्रमश: 308 और 314 पारियों में इस आंकड़े को छुआ था।

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के अर्धशतक और दोनों के बीच पहले विकेट की रिकॉर्ड शतकीय साझेदारी की। श्रीलंका के खिलाफ दो विकेट पर 221 रन का रिकॉर्ड स्कोर बनाया। स्मृति ने शुरुआती तीन मैच में विफल रहने के बाद 48 गेंद की अपनी पारी में 11 चौकों और तीन छक्कों से 80 रन बनाए। शेफाली ने अपने लगातार तीसरे अर्धशतक के दौरान 46 गेंद में 12 चौकों और एक छक्के से 79 रन की पारी खेली।

दोनों ने पहले विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की जो इस प्रारूप में भारत की ओर से किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है। ऋचा घोष (16 गेंद में नाबाद 40) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (नाबाद 16) ने तीसरे विकेट के लिए 23 गेंद में 53 रन की अटूट साझेदारी करके भारत को इस प्रारूप में उसके सर्वोच्च स्कोर तक पहुंचाया।

टीम ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ दिसंबर 2024 में चार विकेट पर 217 रन बनाए थे। भारत ने अपनी पारी में 28 चौके और आठ छक्के मारे जो इस प्रारूप में टीम की ओर से सबसे अधिक बाउंड्री का नया रिकॉर्ड है। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के अर्धशतक और दोनों के बीच पहले विकेट की रिकॉर्ड शतकीय साझेदारी से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को यहां चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 30 रन से हराकर पांच मैच की श्रृंखला में 4-0 की बढ़त बनाई।

भारत के 222 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम कप्तान चामरी अटापट्टू (52 रन, 37 गेंद, तीन छक्के, तीन चौके) के अर्धशतक और हसिनी परेरा (33) के साथ उनकी पहले विकेट की 59 और इमेशा दुलानी (29) के साथ दूसरे विकेट की 57 रन की साझेदारी के बावजूद छह विकेट पर 191 रन ही बना सकी जो इस प्रारूप में उसका सर्वोच्च स्कोर है।

भारत की ओर से बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने 24 रन जबकि अरुधंति रेड्डी ने 42 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। श्री चरणी ने भी 46 रन देकर एक विकेट हासिल किया। भारत के लिए हालांकि क्षेत्ररक्षण चिंता का विषय रहेगा क्योंकि उसके क्षेत्ररक्षकों ने कई कैच टपकाए।

शुरुआती तीन मैच में विफल रही स्मृति (80 रन, 48 गेंद, 11 चौके, तीन छक्के) और शेफाली (79 रन, 46 गेंद, 12 चौके, एक छक्का) ने पहले विकेट के लिए 162 रन की भारत की ओर से किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी करते हुए टीम को दो विकेट पर 221 रन के स्कोर तक पहुंचाया जो इस प्रारूप में उसका सर्वोच्च स्कोर है।

टीम ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ दिसंबर 2024 में चार विकेट पर 217 रन बनाए थे। ऋचा घोष (16 गेंद में नाबाद 40) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (नाबाद 16) ने तीसरे विकेट के लिए 23 गेंद में 53 रन की अटूट साझेदारी करके टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। भारत ने अपनी पारी में 28 चौके और आठ छक्के मारे जो इस प्रारूप में टीम की ओर से सबसे अधिक बाउंड्री का नया रिकॉर्ड है।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे श्रीलंका को हसिनी और चामरी ने तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने चौथे ओवर में ही टीम के रनों का अर्धशतक पूरा कर दिया। हसिनी हालांकि छठे ओवर में अरुंधति रेड्डी की गेंद पर मिड ऑफ पर हरमनप्रीत को कैच दे बैठीं। उन्होंने 20 गेंद की अपनी पारी में सात चौके मारे।

हसिनी के आउट होने के बाद श्रीलंका की रन गति में गिरावट आई। इमेशा ने दीप्ति शर्मा पर चौके के साथ 25 गेंद के बाउंड्री के सूखे को खत्म किया। चामरी ने अमनजोत कौर का स्वागत छक्के के साथ किया। चामरी और इमेशा ने 11वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। चामरी ने चरणी की पारी की पहली गेंद पर भी छक्का जड़ा।

उन्होंने वैष्णवी की गेंद पर दो रन के साथ सिर्फ 34 गेंद में अर्धशतक पूरा किया लेकिन इसी ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर स्मृति को कैच दे बैठीं। हर्षिता समरविक्रम (20) ने चरणी पर छक्के और चौके के साथ तेवर दिखाए। श्रीलंका को अंतिम पांच ओवर में 83 रन की दरकार थी।

इमेशा इसके बाद तेजी से दूसरा रन लेने की कोशिश में अमनजोत के सटीक थ्रो पर रन आउट हो गईं जबकि हर्षिता को वैष्णवी की गेंद पर ऋचा ने स्टंप किया। निलाक्षिका सिल्वा (नाबाद 23) ने चरणी पर लगातार दो चौके मारे लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका को अंतिम दो ओवर में 54 रन की जरूरत थी और टीम इस स्कोर के करीब भी नहीं पहुंच सकी।

इससे पहले चामरी ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जिसके बाद स्मृति और शेफाली ने मेजबान टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। स्मृति ने माल्शा शेहानी (32 रन पर एक विकेट) के पहले ओवर में दो चौकों के साथ शुरुआत की और फिर काव्या काविंदी के अगले ओवर में भी लगातार दो चौके मारे।

शेफाली ने भी रश्मिका सेवांडी और चामरी पर दो-दो चौके मारे जिससे भारत ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 61 रन बनाए। शेफाली ने 11वें ओवर में निमाशा मीपागे (40 रन पर एक विकेट) पर दो चौके और एक छक्के के साथ सिर्फ 30 गेंद में लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा किया। इसी ओवर में टीम के रनों का शतक भी पूरा हुआ।

समृति ने भी अगले ओवर में रश्मिका की लगातार गेंदों पर दो चौकों और एक छक्के के साथ 35 गेंद में 50 रन के आंकड़े को पार किया। शेफाली ने 16वें ओवर में निमाशा को उन्हीं की गेंद पर कैच थमाया जिससे भारत को पहला झटका लगा जबकि अगले ओवर में स्मृति भी माल्शा की गेंद को हवा में लहराकर स्क्वायर लेग पर इमेशा दुलानी को कैच दे बैठीं।

ऋचा ने निमाशा पर चौके से खाता खोलने के बाद उनके अगले ओवर में भी लगातार दो चौके मारे। उन्होंने 19वें ओवर में कविशा की लगातार गेंदों पर तीन छक्के और एक चौका मारकर 23 रन बटोरे और भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। हरमनप्रीत ने अंतिम ओवर में काव्या की लगातार गेंदों पर छक्के और चौके के साथ भारत को उसके पिछले सर्वोच्च स्कोर के पार पहुंचाया।