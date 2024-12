India Women vs West Indies Women, 1st ODI: स्मृति मंधाना 91 रन और वेस्टइंडीज 103 पर ढेर, 211 पर से जीता भारत, सीरीज में 1-0 की बढ़त

Highlights India Women vs West Indies Women, 1st ODI: रेणुका ठाकुर ने 10 ओवर में 29 रन देकर पांच विकेट चटकाये। India Women vs West Indies Women, 1st ODI: रिकॉर्ड रनों के अंतर से जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त कायम कर ली। India Women vs West Indies Women, 1st ODI: वेस्टइंडीज महिला टीम को 211 रन से शिकस्त दी।

India Women vs West Indies Women, 1st ODI: पहले महिला एकदिवसीय मैच में भारत ने 211 रन से जीत हासिल कर 1-0 की बढ़त ले ली। जीत के लिए 315 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 103 पर ढेर हो गई। इंडीज के केवव 4 खिलाड़ी दोहरे अंक में पहुंचे। दोनों सलामी बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए। नई गेंद से भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। रेणुका सिंह ठाकुर ने 29 रन देकर 5 विकेट झटके। वेस्ट इंडीज़ की टीम शेष पारी में लड़खड़ाती रही और आख़िरकार केवल 103 रन पर ढेर हो गई। मेहमान टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा।

भारत ने तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती एकदिवसीय में रविवार को यहां वेस्टइंडीज महिला टीम को 211 रन से शिकस्त दी। भारत ने नौ विकेट पर 314 रन बनाने के बाद वेस्टइंडीज को 26.2 ओवर में 103 रन पर आउट कर इस टीम के खिलाफ एकदिवसीय में रिकॉर्ड रनों के अंतर से जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त कायम कर ली। रेणुका ठाकुर ने 10 ओवर में 29 रन देकर पांच विकेट चटकाये।

वेस्टइंडीज के लिए एफी फ्लेचर ने नाबाद 24 जबकि शीमैन कैम्पबेल ने 21 रन का योगदान दिया। इससे पहले स्मृति मंधाना की 91 रन की पारी से भारत ने रविवार को यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले महिला एकदिवसीय मैच में नौ विकेट पर 314 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। शानदार लय में चल रही मंधाना की लगातार पांचवीं अर्धशतकीय पारी (टी20 और एकदिवसीय) है।

उन्होंने 102 गेंद की पारी में 13 चौके लगाने के साथ अपना पदार्पण वनडे खेल रही प्रतिका रावल (69 में से 40) के साथ 110 रन की साझेदारी में ज्यादातर रन बनाकर टीम को शानदार शुरुआत दिलायी। मंधाना की शानदार पारी के बाद हरलीन देयोल (50 गेंद में 44 रन), हरमनप्रीत कौर (23 गेंद में 34 रन), रिचा घोष (12 गेंद में 26 रन) और जेमिमा रोड्रिग्स (19 गेंद में 31 रन) ने तेजी से रन बनाये जिससे भारतीय टीम ने 300 रनों के आंकड़े को पार किया।

भारतीय टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी करने वाली शेफाली वर्मा के टीम से बाहर होने के बाद भारत ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर मंधाना का साथ देने के लिए कई खिलाड़ियों को आजमाया। इस क्रम में रविवार को दिल्ली की खिलाड़ी प्रतिका को मौका मिला। उन्होंने 57.97 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। इस 24 साल की खिलाड़ी को 10वें ओवर में जीवनदान भी मिला।

वह उस समय तीन रन पर बल्लेबाजी कर रही थी। उन्होंने अपनी पारी के चारों चौके लेग साइड में जड़े। प्रतिका जहां तेजी से रन बनाने में संघर्ष कर रही थी वहीं दूसरे छोर से मंधाना ने अपने शानदार कवर ड्राइव और पुल शॉट से दर्शकों का मनोरंजन किया। भारतीय पारी ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के क्रीज पर आने के बाद रफ्तार पकड़ी।

वह तीन चौके और एक छक्का लगाकर तेजी से रन जुटा रही थी लेकिन रिचा के साथ गफलत का शिकार होकर रन आउट हो गयी। रिचा और जेमिमा ने तेजी से रन बनाना जारी रखा। जेमिमा ने तीन चौके और छक्का तो वहीं रिचा ने चार चौके और एक छक्का के साथ अपने आक्रामक तेवर दिखाये। वेस्टइंडीज के लिए जायदा जेम्स सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहीं।

बाएं हाथ की इस स्पिनर आठ ओवर में 45 रन देकर पांच विकेट लिए। भारतीय टीम आखिरी ओवरों में जल्दी-जल्दी से विकेट गंवाने के कारण तेजी से रन नहीं बना सकी। टीम ने आखिरी तीन ओवर में केवल 20 रन बनाये और चार विकेट गवांये जिसमें से तीन विकेट जेम्स के नाम रहे।