India Women vs South Africa Women One-off Test Day 1: पाकिस्तान रिकॉर्ड ध्वस्त, 2004 में 241 रन की साझेदारी, 2024 में मंधाना और शेफाली के बीच 292 रन की पार्टनरशिप

Highlights India Women vs South Africa Women LIVE Score, One-off Test Day 1: महिला टेस्ट में किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। India Women vs South Africa Women LIVE Score, One-off Test Day 1: इंग्लैंड के खिलाफ 167 रन की अपनी पिछली सर्वश्रेष्ठ साझेदारी में सुधार किया। India Women vs South Africa Women LIVE Score, One-off Test Day 1: मिताली राज, कामिनी और संध्या अग्रवाल ने यह कारनामा किया है।

India Women vs South Africa Women LIVE Score, One-off Test Day 1: शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की भारतीय जोड़ी ने शुक्रवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के पहले दिन 292 रन की बड़ी साझेदारी की जो महिला क्रिकेट में पहले विकेट का नया रिकॉर्ड है। शेफाली और मंधाना ने इस तरह 2004 में कराची में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की साजिदा शाह और किरण बलूच की 241 रन की साझेदारी को पीछे छोड़ दिया। यह 1987 में वेदरबी में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए एलए रीलर और डीए एनेट्स की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी के बीच 309 रन की साझेदारी के बाद महिला टेस्ट में किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।

शेफाली और मंधाना ने इस तरह 2021 में ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ 167 रन की अपनी पिछली सर्वश्रेष्ठ साझेदारी में सुधार किया। दोनों ने इसके साथ ही किसी भी विकेट के लिए पिछली सबसे बड़ी भारतीय साझेदारी को भी पीछे छोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूनम राउत और थिरुष कामिनी के नाम था जिन्होंने मैसूर में 2014 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 275 की साझेदारी की थी।

#TeamIndia inching closer to 400 in Chennai! 👌👌



Shafali Verma batting on 187*

Jemimah Rodrigues batting on 31*



Follow the match ▶️ https://t.co/4EU1Kp6YTG#INDvSA | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/4bbJkEUk4T — BCCI Women (@BCCIWomen) June 28, 2024

इस साझेदारी को डेलमी टकर ने मंधाना को 149 रन पर आउट कर तोड़ा। शेफाली ने दोहरा शतक पूरा किया और 205 रन बनाकर रन आउट हुई। 197 गेंद का सामना किया और 23 चौके और 8 छक्के मारे। टेस्ट में 150 से अधिक रन बनाने वाली भारत की चौथी खिलाड़ी बन गयी। उनसे पहले मिताली राज, कामिनी और संध्या अग्रवाल ने यह कारनामा किया है।