India Women vs Ireland Women, 1st ODI: 479 रन, 11 विकेट और 84.3 ओवर?, भारत ने आयरलैंड को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights India Women vs Ireland Women, 1st ODI: आयरलैंड के खिलाफ महिला एकदिवसीय मैच में 06 विकेट से जीत दर्ज की। India Women vs Ireland Women, 1st ODI: आयरलैंड ने कप्तान गैबी लुईस की 92 रन की शानदार पारी। India Women vs Ireland Women, 1st ODI: प्रतिका रावल को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

India Women vs Ireland Women, 1st ODI: भारतीय महिलाओं ने शानदार आगाज किया। पहले महिला एकदिवसीय मैच में आयरलैंड को 6 विकेट से मात दी। दोनों टीम ने 84.3 ओवर में 11 विकेट खोकर 479 रन बनाए। भारत ने 93 गेंद पहले बाजी मार ली। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गए। दूसरा वनडे 12 जनवरी को खेला जाएगा। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 34.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 241 रन बनाकर बाजी मार ली। प्रतिका रावल को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

𝙋𝙧𝙖𝙩𝙞𝙠𝙖 𝙍𝙖𝙬𝙖𝙡: 𝙋𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙡𝙤𝙜𝙮 𝙢𝙚𝙚𝙩𝙨 𝘾𝙧𝙞𝙘𝙠𝙚𝙩



The passion for cricket

The curiosity of studying the human mind

...And everything in between



WATCH - By @mihirlee_58
#TeamIndia | #INDvIRE

𝗔 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗪𝗶𝗻!



A solid show from #TeamIndia to seal a 6⃣-wicket victory over Ireland in the series opener!



Scorecard ▶️ https://t.co/bcSIVpjnlo
#INDvIRE

रावल ने 96 गेंद में 89 की पारी खेली। इस दौरान 10 चौके और 1 छक्का मारा। भारतीय महिला टीम ने प्रतिका रावल (89 रन) और तेजल हसाबनिस (नाबाद 53 रन) के अर्धशतकों की मदद से शुक्रवार को यहां आयरलैंड के खिलाफ शुरुआती महिला एकदिवसीय मैच में छह विकेट से जीत दर्ज की।

आयरलैंड ने कप्तान गैबी लुईस के 92 रन और उनकी लियाह पॉल (59 रन) के साथ 117 रन की साझेदारी से सात विकेट पर 238 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम ने यह लक्ष्य 34.3 ओवर में चार विकेट पर 241 रन बनाकर हासिल कर लिया। भारतीय टीम के लचर क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए आयरलैंड ने कप्तान गैबी लुईस की 92 रन की शानदार पारी।

लियाह पॉल (59 रन) के साथ 117 रन की साझेदारी से शुक्रवार को यहां शुरूआती महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सात विकेट पर 238 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम 14वें ओवर में 56 रन पर चार विकेट गंवाकर मुश्किल में थी।

लेकिन लुईस (129 गेंद, 15 चौके) और लियाह के साथ पांचवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की मदद से टीम अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब रही। तीन कैच छूटने और कुछ बेकार क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए लुईस और लियाह की जोड़ी ने भारत के खिलाफ टीम की पहली शतकीय साझेदारी बनाई।

भारत की मध्यम तेज गेंदबाज टिटास साधु ने पहली सफलता हासिल की, जब उन्होंने सारा फोर्ब्स (09) को स्लिप कॉर्डन में दीप्ति शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। भारत का पहला दौरा कर रही आयरलैंड की टीम उना रेमंड होई (05) के रन आउट होने के बाद 34 रन तक दो विकेट गंवा चुकी थी।

ओर्ला प्रेंडरगास्ट (09) आउट होने वाली अगली खिलाड़ी रही जिन्हें विकेटीपर ऋचा घोष ने लेग स्पिनर प्रिया मिश्रा की गेंद पर स्टंप आउट किया और 14वें ओवर में स्कोर तीन विकेट पर 56 रन हो गया। इसके बाद प्रिया ने अगली ही गेंद पर खूबसूरत गुगली से लौरा डेलानी को आउट किया और इसी स्कोर पर उसका चौथा विकेट गिर गया।

मेहमान टीम को एक अच्छी साझेदारी की दरकार थी और लियाह के क्रीज पर उतरते ही उसकी उम्मीद पूरी हुई। दोनों ने शतकीय साझेदारी निभाई। पर लुईस की पारी दीप्ति ने समाप्त की। इस गेंदबाज ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच लपका। आउट होने से पहले लुईस हाथ की मांसपेशियों में खिंचाव से परेशान थीं।

आर्लेने केली ने फिर 25 गेंद में 28 रन की उपयोगी पारी खेली। इससे पहले भारत ने आल राउंडर सयाली सतघरे का वनडे पदार्पण कराया। मेजबान टीम ने नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर और तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को तीन मैच की श्रृंखला में आराम दिया है जिससे सीनियर सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना टीम की अगुआई कर रही हैं।